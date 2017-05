Story Hall of Fame još je jednom okupio sve zvijezde na jednom mjestu.

Story Hall of Fame i ove je godine okupio zvijezde na jednom mjestu. Ove su godine, osim poziranja u svečanim toaletama, pokazale i veliko srce te za nezbrinutu djecu iz Dječjeg doma u Nazorovoj ulici prikupili veliki broj plišanaca.

Jednom se na godinu razvuče najveći crveni tepih na kojem se u najboljem izdanju pojave sve zvijezde i zvjezdice našeg estradnog neba - vrijeme je to za pokazati se u najglamuroznijem izdanju, no ako im je za vjerovati, na takva izdanja troše manje vremena nego li za obradu slika na društvenim mrežama.

Bez većih modnih grešaka dame su zablistale, a rekordan broj haljina, čak njih 15, za Story Hall of Fame skrojio je Ivica Skoko. U njegovim se haljinama redovito pojavljuje i naša Nives.

Iako je donedavno dolazio u pratnji bolje polovice, Janko Popović Volarić opet je solo i čini se, bez recepta za slomljeno srce.

"Brate nema pomoći, to je vrijeme", kaže glumac Janko Popović Volarić.

A poznati su nam otkrili tko ih je uveseljavao kad su bili djeca, a onda su malo odrasli pa su ih počele veseliti neke druge stvari. "Novčanik, kreditna kartica, uteg", kaže pjevačica Maja Šuput.

Mnogo je stvari koje rade odlično, pa ih magazin Story svake godine nagradi. Naš je Mislav Bago kući otišao s nagradom za najbolje televizijsko lice. "Samo se svaki dan trudim raditi posao najbolje što znam, svaki dan dajem najbolje od sebe i na kraju dana se pitam je li to bilo to", kaže novinar i voditelj Mislav Bago.

Više od nagrade u haljini Matije Vujice blistala je njegova kolegica Ivana Brkić Tomljenović koja se okušala u ulozi voditeljice u danu lokalnih izbora.

"Jedan novi izazov, ušla sam u druge cipele. Ovo je bilo izuzetno zanimljivo i dinamično", kaže novinarka i voditeljica Ivana Brkić Tomljenović.

"Lijepo je dobiti nagradu i za regionalnu zvijezdu, ali meni je najdraže biti u Hrvatskoj pa se osjećam kao da je to neka hrvatska nagrada", kaže Severina.

I dok je pobjednica večeri kući pobjegla u stilu Pepeljuge prije ponoći jer kaže ne tulumari već 5 godina i tri mjeseca, ostatak veselog društva itekako je slavio, ali tada vrijedi ona - što se dogodi u Vegasu, ostaje u Vegasu pa i kamere moraju na prisilni počinak.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.