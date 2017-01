Siječanj. Službeno najdepresivniji mjesec u godini. Nakon što se pogase lampice i nestane blagdanskog ugođaja, vraćamo se u često sivu svakodnevicu s kraćim i obično hladnim danima s manje sunčanih razdoblja.

"Ove godine nisam ništa kitila doma, tako da ja ove godine nemam doma lampice i sad sam našla recept kako da me ne ulovi ta postblagdanska depresija" kaže pjevačica Ivana Kovač.

"Mislim da je čisto stvar u tome da je toliko intenzivan taj 12. mjesec i onda se dogodi 1. kad sve nekako stane i ljudi su najčešće na kauču i ne žele ništa raditi", napominje Damir Kedžo.

Umor, bezvoljnost i loše raspoloženje česti su indikatori siječanjske depresije, koja, tvrde stručnjaci, klinički, zapravo, uopće ne postoji.

"Siječanjska depresija nije depresija. To su nekakvi periodi i vremena kad mi možda radimo neki svjesni ili polusvjesni osvrt na protekli period i na prošlu godinu i onda se možda zbog toga javlja nekakva melankolija, nekakav osjećaj neostvarenja nekakvih ciljeva, nekakvo nezadovoljstvo", otkriva psihologinja Nataša Barolin Belić.

"Mislim da je nepravedno prema drugim mjesecima da je samo siječanj proglašen kao depresivan mjesec jer ova država u kojoj mi živimo, vrlo lako možeš naći razloge za biti depresivan bilo kad u godini, tako da ne znam zašto baš siječanj", smatra radijski voditelj Luka Bulić.

Upravo početak godine vrijeme kad se rezimiraju dosadašnji odnosi i neke životne odluke, pa tako baš u siječnju najčešće pucaju i ljubavne veze te brakovi.

"Siječanjska depresija za mene, iskreno, ne postoji, to je više neki siječanjski mir, siječanj je ustvari jedan divan mjesec kad se malo smirimo i napokon smo u tišini, meni je puno gora ona ljetna depresija, mene tada lovi, ono kad svi pobjegnu iz Zagreba, i onda grad postane sablasno prazan i ljudima je to kao divno, a meni je to grozno", kaže glumica Mila Elegović.

Mnogi baš početak godine koriste za punjenje baterija ili, pak, kreativno stvaranje. A to je itekako dobra preventiva postblagdanske melankolije.

"Najviše volim ostati u svom trosjedu i uzeti daljinski, da nema mog Trixija, možda čak ne bi i izašao iz kuće, ali evo on me natjera da napravimo šetnju, tako da mi treba par dana da dođem k sebi", kaže pjevač Amir Kazić Leo.

No budite oprezni i s novogodišnjim odlukama. Naime, odlučimo li mijenjati previše stvari u idućoj godini, možemo prouzročiti kontraefekt. Stoga racionalno trošite, razmislite o odlukama koje donosite i tijekom cijele godine nastojte komunikacijom izbjeći nesporazume ne samo u ljubavnim, već i u obiteljskim i prijateljskim odnosima. Ako vas ipak dohvati siječanjsko sivilo, evo nekoliko korisnih savjeta:

"Okružit se stvarno pozitivnim ljudima i kad ti dođe tako neka depresija, onda se lupit onako, čemu, mislim, zašto si u depresiji, jesi zdrav? Ako si zdrav, sve drugo će doći na svoje", kaže Ivana Kovač.

Korisne savjete udjelio je i Ivica Propadalo. "Izaći u društvo, crno vino, dobra večera i dobro društvo, naravno, neke pretty ladies i mislim da depresije više neće biti", kaže Propadalo.

