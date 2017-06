Koliko vam Supertalent može promijeniti život, znaju bivši natjecatelji. Stjepanu Magdiću samo je 10 godina, ali harmoniku svira poput pravog virtuoza.

Snovi su vam, ovog ljeta, nadohvat ruke. Naime, počinje peta sezona Supertalenta i prijave su u tijeku. Koliko vam ovaj show može promijeniti život, znaju bivši natjecatelji. Stjepanu Magdiću samo je 10 godina, ali harmoniku svira poput pravog virtuoza. A svira je već točno pola života. S obzirom na to da ima dva harmonikaša u obitelji, nije ni čudo kako je već od malih nogu pokazivao afinitet baš prema ovom instrumentu. "Sviđao mi se zvuk, basovi, smijeh i crne i bijele tipke. Više mi se sviđao zvuk harmonike nego gitare i ljepša mi je bila. Znam svirati čardaš, finsku polku, ciganski ples, splitske plesove i trebalo mi je godinu dana da to naučim. Slušao sam na kompjuteru i na jednoj svadbi sam vidio harmoniku", kaže Stjepan Magdić. I to je presudilo. Prošle godine svoje je umijeće odlučio pokazati na Supertalentu.

"Prijavio sam se zato što sam htio pokazati svoj talent i vidjeti ostale talente. Nisam se bojao nikoga, a najviše mi se svidio Mario Petreković zato što je on smiješan i zabavan i nazvao me Mozartom", dodaje Stjepan. Onako kako to samo djeca znaju, u show je donio jednu određenu toplinu, a u prilog tomu da je osvojio srca gledatelja govori i činjenica da je osvojio 4. mjesto. "Bio sam zadovoljan s plasmanom, ali možda sam čak i očekivao da ću pobijediti. Ali nisam bio razočaran. Bio sam sretan i čak sam malo zaplakao od sreće", kaže Stjepan. Uz neizostavnu roditeljsku potporu i bezuvjetnu ljubav, Stjepanu su, povjerio nam je, pomagale i starije sestre Valentina i Lorena. "Valentina mi je bila stilistica, a druga sestra je pljeskala", dodaje Stjepan.

A nakon ovakvog uspjeha i još jedne završene školske godine, i na Stjepana je došao red da se malo odmori."Prošao sam s 5.0, a ljeto planiram provesti u druženju s prijateljima, sviranjem harmonike i kupanjem. Bio sam u Selcu, 4 dana, i tamo sam uživao, prijatelji su pitali gdje je harmonika, pa sam rekao da je kod kuće ipak. Kupao sam se, igrali smo nogomet, šetali smo se do Crikvenice i bilo nam je lijepo", zaključio je Stjepan. Pred Stjepanom je još jedno nezaboravno ljeto, a pred vama mogućnost da i sami otkrijete svoje talente, podijelite ga s nama i okušate sreću u petoj sezoni Supertalenta. Sretno!

