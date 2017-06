Kanadska glumica hrvatskog podrijetla Stana Katić koristi svaku priliku kako bi posjetila Lijepu našu, a ovdje se i udala.

Kanadska glumica Stana Katić, čiji su roditelji podrijetlom iz Hrvatske, koristi svaku priliku kako bi posjetila Lijepu našu, a ovdje se i udala. Za IN Magazin lijepa je glumica govorila na hrvatskom jeziku, otkrila koja naša jela najradije priprema kod kuće te kako je upoznala supruga. Stana Katić u svojoj je 18 godina dugoj karijeri glumila u popularnim američkim serijama kao što su Hitna služba, 24, Heroji te imala glavnu ulogu u čak 8 sezona serije Castle. Svoje hrvatske korijene ponosno ističe u intervjuima jer njezini su roditelji još u vrijeme Jugoslavije, ni ne poznajući se, otišli u bijeli svijet trbuhom za kruhom, jedan iz okolice Sinja, a drugi iz Vrlike.

"Hrvatska je divan dio svijeta. Posebno Dalmacija, fantastična je. Uzbuđena sam svaki put kad idem onamo uživati i družiti se s obitelji i prijateljima. Doista spektakularan dio svijeta", kaže Stana Katić. A lijepa glumica se također i udala u Lijepoj našoj. "Udala sam se nadomak Splita, malo u unutrašnjosti, na rijeci Cetini", dodaje Stana. Ponosno kaže kako zna spremati i neka hrvatska jela. "Volim osnovna jela, palentu, blitvu i slično, to me baš usrećuje", ističe lijepa glumica. Stanin muž je također porijeklom iz Hrvatske. "Njegovi su roditelji s tih prostora. Tata je sa sjevera, a mama iz Dalmacije", dodaje glumica. Stana i suprug su prije dolaska na televizijski festival Monte Carlo posjetili i Plitvička jezera. 39-godišnja glumica na festivalu je promovirala svoju novu seriju gdje glumi agenticu FBI-ja u lovu na serijskog ubojicu.

"Uzbuđena sam, publika je seriju dobro prihvatila. Među njima su bili i ljudi iz branše. Mislim da je to dobar znak", ističe Stana. Stana Katić je očigledno doista uspjela u Hollywoodu. "Uložila sam veliki trud i lijepo je zahvaljujući tomu ugodno živjeti. Lijepo je što se mogu baviti onime što volim i zahvaljujući tomu osnovati dom i obitelj. Kad netko ima cilj i marljivo tomu stremi, mislim da je sve moguće. Na pitanje što je njena tajna uspjeha odgovara: "Okruženost sjajnom obitelji i prijateljima. Pritom mislim na muža i partnere i sjajne prijatelje. Riječ je o ljudima koji su nepresušni izvor ljubavi i potpore, zahvaljujući kojima sam čvrsto na zemlji", zaključila je Stana.