Christine Ha prije 17 godina je izgubila vid, no to je nije spriječilo da se prijavi na američku verziju Masterchefa, u kojoj je odnijela pobjedu.

"Ja sam živi dokaz da se snovi mogu ostvariti i kada imaš najmanje šanse za uspjehom", pozitivna je to misao koju svijetom širi vrhunska kuharica Christine Ha. Ona je pravi primjer za to kako i osobe s invaliditetom mogu biti iznimno uspješne. Napisala je dvije kuharice, piše blog Blind Cook, u prijevodu, slijepa kuharica i vodi kulinarsku emisiju. "Ljude s invaliditetom morate naučiti da budu samostalniji i kako mogu živjeti ispunjen život. Morate obrazovati i ljude bez invaliditeta kako da se nose s ljudima s invaliditetom", kaže Christine Ha. Christine je vid izgubila u ranim 20-tim godinama, zbog rijetke autoimune bolesti. Činilo se kao da je to samo prolazna faza, ali, nažalost, stanje se tijekom godina samo pogoršavalo.



"Moj gubitak vida - na ovom nivou je već 10-ak godina. Prije toga sedam godina postupnog gubitka vida. Ranije sam mogla vidjeti savršeno, no nakon 7 godina potpuno sam izgubila vid. Sada ne vidim ništa, da niste ništa rekli ne bih znala da stojite ispred mene", dodaje Christine. Iako nikad nije završila kulinarsku školu, to je nije spriječilo da 2012. godine pobijedi 30 tisuća kandidata u američkoj verziji Masterchefa. A strogi članovi žirija za nju su tada imali samo riječi hvale. "Definitivno je bilo stresno. Uvijek govorim ljudima da je to nešto što nikad ne bih ponovila. Pitaju me ljudi, gdje ćeš se iduće natjecati, ali ja im kažem, nikad više. Ali mislim da najbolje nagrade dolaze kroz puno izazova. Nešto dobiti nikad nije lako. Naučila sam puno, ne samo o kuhanju nego i o sebi", kaže Christine. Kuhati je počela i prije nego što je izgubila vid, a sada na svojem radnom terenu, kaže, ima malu pomoć.



"Imam neke prilagodbe u mojoj kuhinji. Na primjer, moja pećnica ima posebne markere koje mogu osjetiti prstima da znam koja je temperatura. Imam nekoliko alata koji mi pomažu jer govore", dodaje Christine. U kuhinji se kaže mora osloniti na više osjetila, namirnice odabire dodirom i mirisom, sjeća se boja i izgleda pojedine hrane pa tako zna što će s čime kombinirati na tanjuru. Iako odlično svime barata, katkad je se, priznaje, može prevariti. Svoja iskustva sada prenosi na predavanjima i radionicama diljem svijeta, a jednu takvu održala je i u Zagrebu, gdje je kuhala i s osobama s invaliditetom i njihovim mentorima. U Hrvatskoj je boravila nekoliko dana, a najviše ju je očarala, naravno, naša hrana. "Sviđa mi se, vrijeme je jako lijepo. Imala sam priliku posjetiti Split, vidjela sam, odnosno osjetila plažu, probala sam morsku hranu i sad sam u Zagrebu već jedan dan. Nadam se da ću obaviti neki shopping prije negoli odem", izjavila je Christine. Nakon Hrvatske, Christine ide u Hong Kong, gdje će voditi kuhinju jednog poznatog restorana.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.