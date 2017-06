Jan Kerekeš pokušao je u Skrivenoj kameri uparkirati na idealno mjesto, no preduhitrila ga je dama koja je žurila na sastanak.

Jan Kerekeš i ovog je tjedna u Skrivenoj kameri zapaprio svojim sugrađanima. Ovog puta zamolio je ljude da mu pomognu da isparkira da ne udari kraj govornice. U to mu na parking uleti gospođica. "Tu sam htio parkirati tu", rekao je Jan gospođici, a potom je započela prava svađa.

"Što ću ja s vašim ključevima", rekao joj je Kerekeš. Jan je s partnericom izazvao pravu javnu svađu, u koju je uključio i slučajne prolaznike. "Što ima veze što je on glumac", vikala je gospođica onima koji su mu pokušali pomoći. Kako je sve izgledalo, pogledajte u prilogu IN magazina.

