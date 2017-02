Nanizao je hitova i hitova Sandi Cenov u svojoj 25 godina dugoj karijeri. Publika je jednoglasno rekla da voli i njegove uspješnice s početka karijere, kao i nove pjesme.

''Oduševljen sam, publika je reagirala fantastično, zahvalan sam!'', kazao je Sandi Cenov za IN Magazin. Sandi se na glazbenu scenu probio hitom ''Ljubav za sve'' početkom devedesetih, iako je tom hitu prethodilo mnogo glazbenog rada. Devedesetih i svoje vladavine domaćim top ljestvicama se, kaže, uvijek rado prisjeti.

''Ostalo mi je u sjećanju jedno kolektivno ludilo. Dance je bio taj jedan novi pokret koji su neki osporavali, ali definitivno je bio pokret. Svi smo se jednako oblačili, svi smo furali jednaku mjuzu i svi smo išli na ista mjesta van'', otkrio je Sandi. Na slavljeničkom koncertu pridružila mu se i Ivana Marić. Kada ju je telefonski upitao želi li mu se pridružiti na pozornici, iznenadio ju je nezgodnim izborom riječi. Naime, predložio joj je naslov pjesme ''Mi vodimo ljubav!'' . ''Malo sam se zbunila'', prisjetila se Ivana Marić, i dodala da je Sandi bio uporan. ''Kaže, to bi bio odličan naslov ''Ivana Marić i Sandi Cenov vode ljubav!'', kroz smjeh se prisjetila Ivana.

U pitanju su ipak bile samo riječi pjesme ''Mi vodimo ljubav'', a Sandi ne krije da je na početku karijere bio pravi slamatelj ženskih srca. ''Uvijek su ga cure volile i gledale, moram priznat! To mu je godilo i to je dio imidža. Inače ima magnet za upadanje u dosta komične situacije o kojima bolje da i ne priča'', kazala je Vanna.

''Tako da u ono vrijeme Sandija, E.T.-ja i dance glazbe imala sam sve postere tako između ostalog i sigurno sam imala i Sadnijev poster ali sad da me ubiješ, ne znam'', priznala je Ivana Marić. Sandija je iz prvog reda bodrila i supruga Ilina. Kaže da nije nimalo ljubomorna pa je stoički podnijela njegove hitove posvećene bivšim ljubavima poput Branke, Marije, Jelene. ''Zna o kome je, od kada je, šta je, tako da je sve vrlo transparantno kod nas doma i u principu sretan sam što je tako i što uživa i ona. Ona je rekla ''Nemoj se čudit ako ti se ja popnem gore na Branku! Da ima neka čaša, gotovo kraj!'' Ali nije, suzdržala se'', kazao je Sandi Cenov.

Pred Sandijem je sljedećih 25 godina, za koje nam je otkrio da će biti još kreativnije i romantičnije.

