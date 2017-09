Dugovječni i poznati parovi otkrili su nam tajnu svojih dugih i sretnih brakova.

Koliko ste se puta pitali zašto su brakovi naših djedova i baka trajali po pedeset godina, a današnje statistike govore da se raspadne svaki četvrti brak. Ne znamo ni mi, no znamo tajni recept onih koji su u idiličnim ljubavnim vezama čak dva desetljeća.

Supružnici Željko i Ružica Bebek te Branimir i Sandra Mihaljević otkrili su tajnu sretnog braka. "To smo uspjeli! Već 20 godina to tako traje i trajat će zauvijek", kazao je Bebek. "Valjda se ljudi nađu ili se ne nađu u životu! Mi smo se evo našli, netko prije, netko poslije, ali mi smo našli i tako je", dodala je Ružica. Otkrila je i da je Bebek jako romantičan.

Upravo toliko godina u ljubavi i harmoniji žive glazbenik Branimir Mihaljević i njegova supruga Sandra. Skoro će im biti 20 godina braka. "Možemo pričati jako dugo i to nas nekako jako veseli. Otvoriti bocu vina i pričati do 3, 4 ujutro uopće nije problem i nama je to često, jednom tjedno sigurno", otkriva Sandra. Otkrili su i da će 20. godišnjicu braka proslaviti na nekom egzotičnom putovanju po Sandrinom odabiru. Što su još otkrili ovi sretni i dugovječni parovi, pogledajte u prilogu IN magazina.

