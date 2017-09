Vlasnici kućnih ljubimaca često imaju probleme pri odlasku na odmor u hotel jer psi u neke od njih nisu dobrodošli. Jedan hrvatski resort ima sasvim drugačiju politiku. U njega ne samo da možete doći uživati sa svojim ljubimcem, već možete kući odvesti četveronožnog prijatelja, koji će vam u život unijeti mnogo ljubavi.

Karla pri odlasku na odmor pomno bira hotel u kojem može uživati sa svoja dva psa Lajkom i Lorkom, a u Termama Sveti Martin vrata su uvijek otvorena i za njezine četveronožne prijatelje.

''Najčešće veliki psi nisu dobrodošli u hotele. Dobrodošli su mali psi pasmina pekinezer, maltezer i tako dalje. U ovom resortu su dobrodošli i veliki i mali psi i to je jedna od velikih prednosti za mene kao vlasnika psa jer imam mogućnost sa svojim psima provesti vikend i ugodne trenutke u prirodi'' kazala je Karla Bakalović koja je svoju Lajku udomila iz čakovečkog azila "Prijatelji", a Lorku iz udruge Honey koja se bavi udomljavanjem hrtova iz Španjolske i Irske.

Osim što u svoj resort primaju četveronožne ljubimce, Terme Sveti Martin odlučile su proširiti glas o važnosti udomljavanja pasa, kao i pružiti pomoć čakovečkom azilu "Prijatelji" tako da privremeno udomljavaju pse, s nadom da će im pronaći stalni dom pun ljubavi.

U Termama Sveti Martin trenutno se nalaze dva veseljaka – Miki i Ira. ''Oni su tandem iz čakovečkog azila, uzeli smo ih na privremeno udomljavanje u Terme Sveti Martin prije mjesec i pol dana. Jako su se dobro snašli, prilagodili su se brzo, svi naši djelatnici su ih s veseljem prihvatili'', kazala je suradnica u marketingu Irena Škvorac te dodala: ''Pozivamo naše goste da se druže s njima i provode vrijeme pa se nadamo da će se zaljubiti u njih i odlučit povest ih kući''.

U Hrvatskoj je, nažalost, mnogo napuštenih pasa, pogotovo nakon ljetnih mjeseci, a njihova su skloništa prenapučena. Nakon što Miki i Ira pronađu svoje stalne domove pune ljubavi, u Terme Sveti Martin stići će dva nova psa, a plan je da se na taj način isprazni čakovečki azil.

