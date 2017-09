"Ne mogu izdvojiti koje priče su me dirnule jer sam se u ovih deset godina naplakala jako puno. I naplakala i naljutila, to je moje pogonsko gorivo, kad me naljuti, onda imam snage za dalje", otkriva Ivana Paradžiković, urednica Provjerenog.

Ovog četvrtka počinje deseta sezona emisije Provjereno. Razgovarala je tim povodom ekipa IN magazina s urednicom Ivanom Paradžiković, koju su zatekli na snimanju promotivnog videospota.

"Ne postoji Ivana Paradžiković privatno i Ivana Paradžiković poslovno. Ja sam jedna te ista osoba. Zvuči kao kliše, ali to je posao koji se živi. Ja se ne gasim, idem spavati s tim pričama. Zbog puno njih ne spavam, brinem se, to su stvari od kojih se ne možeš distancirati", priča Paradžiković.

"Ono što je najbitnije je da smo mi ostali isti. Razigrani, nasmijani, još uvijek sa istim žarom dolazim na posao. Ne mogu izdvojiti koje priče su me dirnule jer sam se u ovih deset godina naplakala jako puno. I naplakala i naljutila, to je moje pogonsko gorivo, kad me naljuti, onda imam snage za dalje", priča Ivana. Što je još Ivana otkrila, pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.