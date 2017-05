Prijave za novu sezonu najpoznatijeg svjetskog talent showa još uvijek traju.

Kako je danas i kakve sve uspjehe niže prošlogodišnji finalist Supertalenta, plesač Devin Juraj otkrio je za IN Magazin. "Ples se samo odjednom pojavio u mom životu, ali mogu reći slobodno da on tu stoji od prvog dana, samo čeka taj pravi trenutak. Kad sam bio mali, uvijek sam se gibao na muziku. Probao sam sve žive sportove, nijedan nije uspio. I onda kad sam došao na ples, nakon prvog treninga bilo je "mama, meni se ovo stvarno sviđa" i od onda nikad nisam stao", kaže plesač Devin Juraj.

Odskočna daska bio mu je Supertalent u kojem je, prije godinu dana, pokazao svoje umijeće i osvojio srca publike i žirija.

"Supertalent je za mene značio otvaranje prilika, ali u isto vrijeme i otvaranje tog jednog puta gdje ja sam sebe otkrivam. Jako sam se promijenio od Supertalenta i, hvala Bogu, u dobrom smislu. Pomogao mi je zapravo da pogledam tu profesionalnu stranu svakog plesa i da se koncentriram u poboljšanju svih svojih talenata", dodaje Devin.

A njegov je talent prepoznao i bivši koreograf Kobi Rosenfeld koji je surađivao s velikim zvijezdama, uključujući i Beyonce. "On je došao ovdje jer ga je pozvala jedna trenerica iz Pule, i ja sam jednostavno ušao na njegovu radionicu otvorenih misli i ja sam stupio u kontakt s njim tri dana prije. I ubrzo sam se našao na toj nekoj njegovoj maloj audiciji, i jedna stvar je dovela do druge i završili smo time da smo snimali taj jedan video", kaže Devin.

No, nije sve oduvijek išlo ovako glatko. Kada se prije 5 godina odlučio baviti plesom, Devin nije naišao na razumijevanje vršnjaka. "Tada je bilo malo predrasuda, ljudi su mi govorili ma ne, to ti je za curice, nemoj na to ići. Ja ih nikad nisam slušao, ja idem po svom", poručuje Devin.

Malo pomalo, Devin ostvaruje svoje snove koji se, baš kao što je i prikladno za 16-godišnjaka, mijenjaju iz dana u dan. Omiljenu vrstu glazbe nema, a pleše, kaže, na ono što mu se sviđa. "Meni je ples postao kao neka religija, jer ja kad čujem glazbu, ja jednostavno osjećam kako glazba ulazi u mene, i to mi zapravo mijenja način razmišljanja u potpunosti. Ples me upotpunjuje", dodaje Devin.

