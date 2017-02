Već 106 godina živi u srcima mnogih, izaziva, veselje, sreću ponekad i tugu, no jedno je sigurno Hajduk je za Dalmatince apsolutno sve.

"Ja sam splitsko dijete, ja sam odrastao ovdje i to je klub s kojim sam se rodio i s kojim se mi svi rađamo i umiremo“, kaže Alen Nižetić za IN magazin.

"Znam da su me iz organizacije često zvali da nastupam na Bijelim noćima tako da uz Olivera obišla sve te gradove, sva ta mala mjesta, nema mjesta koje nije slavilo Bijelu noć Hajduka", dodaje Zorica Kondža.

Upravo su Bijele noći okupljale godinama sve one koji gaje ljubav prema Hajduku ali i dobroj zabavi. Meri se prisjetila kako su ta slavlja nekoć izgledala, ali i otkrila jeli joj ikada nogometaš zapeo za oko.

„Ne smijem ti to reći. Nisam se zaljubila u nikoga, ali bilo je druženja po tim Bijelim noćnima.Ali nikada ništa od ozbiljnijih veza i ljubavi. To su bile lude noći više nego Bijele noći“, otkriva Meri Cetinić.

Dok su zabave opuštene, gledanje najdražeg kluba na terenu itekako zna biti stresno, pogotovo kada pitamo naše sugovornike. "Joško i ja zapravo smo žešći od 3 sina. Ja im govorim kakvi ste vi muškarci, a oni se mene prepadnu. Odmah mi kažu zašto vičem. Jako sam žestoka, pogotovo što imam tog sportskog duha jer sam se bavila sportom“, kaže Kondža.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.