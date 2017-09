S prvim školskim zvonom za sve učenike i roditelje počinje dobro poznati ritam. Jurnjava između nastave, dodatnih aktivnost i treninga, ljetni odmor na brzinu pretvara u daleka sjećanja. Gledajući na svoje školske dane, gotovo ih svi pamte kao sretno razdoblje.

Sjećate li se svojeg prvog školskog dana? Torbe s knjigama, uzbuđenih i ponosnih roditelja i brojnih novih prijatelja koji će obilježiti narednih osam godina vašeg života. Malo tko je zaboravio to uzbuđenje, pa ga se tako sjećaju i naše zvijezde.

''Vežu me lijepa sjećanja uz školu. Odrastao sam na Savici i putem do škole uvijek je bilo zanimljivih događaja. Moja djeca su još malena, ali stariji će dogodine u školu'', kazao je Jerko Leko.

''Znam da je prvi dan škole uvijek bio stres, a pogotovo prvi razred srednje. U sjećanju mi je upoznavanje i nove face'', kazao je Dario Šimić, a Silvio Marić nadodao.

''Bila je nervoza. Torba je bila spremna. Mi smo još bili i u pionirima. Bilo je davno ali sjećam se da je bilo jako lijepo''.

Osobito uzbuđenje vlada kod onih roditelja koji će u školske klupe ispratiti svoje prvašiće. Ljetni odmor sad je već davna prošlost za glumicu Bojanu Gregorić Vejzović koja je jutros svoju mezimicu, ipak malo lakše odvela prvi put, znajući da joj je stariji sin u istoj školi.

''Jako se veseli i kaže da će joj brat pomagati'', kazala je Bojana.

''Ja sam bio jako zločest kad sam bio mali. Odmah sam se potukao i mojim je roditeljima to bilo strašno'', priznao je Dubravko Šimenc.

Nadamo se da će i vaši školarci, poput naših zvijezda, iz ovog perioda života ponijeti lijepe uspomene. Uostalom, sjećate se one izreke kako je od kolijevke pa do groba najljepše upravo đačko doba.

