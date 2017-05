Pjevačica Danijela Martinović otvoreno je progovorila o krizi srednjih godina.

Razvod, ljubavnice, mlađe žene, skupi automobili, motocikli... Dosad je kriza srednjih godina bila termin rezerviran samo za muškarce, no vremena se mijenjaju. „Primjećujem da si žene znaju naći mlađeg frajera. To je valjda zamjena za taj neki veliki skupi auto. Ne bih osudio nikoga ni da ostavi muža s troje djece zbog frajera s kojim ti je u tom trenutku bolje", kažu ELFS-i za IN magazin.

Sve to može biti znak da se nalazite u krizi srednjih godina. Vremena su prilično nemilosrdna, mladost je imperativ pa stoga ni ne čudi da kriza srednjih godina na vrata kuca i ranije, pogotovo u svijetu naših poznatih kojima godine lete brzinom svjetlosti.

„I žene to prolaze. Njima je još i teže jer je to veliki pritisak. Imam osjećaj kao da mi netko gura ploču od armiranog betona i kaže ajde ti sad probaj disati od svega kako bi trebali izgledati", kaže Danijela Martinović koja je svoju kriznu situaciju doživjela s trideset godina.

"Podlegla sam tome kako bi žena u tridesetoj trebala izgledati i što sad, jesi li se ostvarila, postala majka, kakava si u karijeri... To je strašno, strašno izazovno. O tome bi se trebalo pričati kao i o postporođajnoj depresiji. Te teme su normalne i događaju se svima u životu", napominje pjevačica.

Sada kada je navršila 45 i kada bi kriza trebala kucati na vrata, osjeća se bolje nego ikad jer, kaže, radila je na sebi. No ne prolaze je sve tako olako, sve je veći broj onih u utrci s vremenom. Kozmetički svijet također ima prste u toj igri. Budi fit, zategni kožu, izgledaj odmorno, jedi zdravo, obriši bore - pritisci stižu sa svih strana, a s njima često i osude.

"Terapije hijaluronom, matičnim stanicama kroz neke medije se i osuđuju. Neke žene žele stariti prirodno, no druga grupa žena starenje ne želi prihvatiti. Bitno je da se osoba koja radi te tretmane osjeća dobro i da joj taj zahvat vrati samopouzdanje", ističe doktorica Ivana Nola.

I dok je u pitanju malo peglanja kartica, poneki ludi izlazak, skupe kreme i mlađi dečko sve je O.K. Kriza srednjih godina nas manje-više sve pogađa, ali i prolazi. To je normalan dio života, u kojem preispitujemo što smo napravili i što ćemo dalje. No katkad su simptomi znatno opasniji. Depresija, anksioznost, bespomoćnost nisu igra, u tim slučajevima se treba suočiti s problemima i potražiti pomoć.

