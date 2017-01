Maja Šuput, nakon pljačke stana, zasigurno proživljava teške trenutke. No ona nije prva poznata osoba koja se našla na meti lopova.

Najteže dane bujna starleta Kim Kardashian proživjela je u listopadu prošle godine kada je opljačkana u luksuznom apartmanu u Parizu. Naoružani muškarci prerušeni u policajce ukrali su 17 milijuna kuna vrijedan nakit, ali i dva mobitela. Tijekom pljačke Kim je navodno preklinjala lopove da je ne ubiju zbog djece.

Starleta ipak nije ozlijeđena i zrakoplovom se odmah uputila u New York gdje ju je dočekao zabrinuti suprug Kanye West. On je za napad doznao tijekom nastupa pa je koncert završio nakon samo 20 minuta.

U međuvremenu su u Parizu uhićena četvorica muškaraca kojima će se suditi za prijetnje smrću Kim Kardashian te krađu. Jedan od njih je i Gary Madar inače brat Kiminog vozača koji je oslobođen optužbi da je pljačkašima dao informacije o starleti.

Pariz se pokazao kobnim i za glumicu Hilary Swank. Prije četiri godine trojica lopova razbila su prozor na njezinu automobilu i iz glumičnih ruku oteli torbicu. Takve pljačke nisu rijetke u francuskoj metropoli gdje često dolazi do zastoja u prometu.

Prije osam godina žrtva pljačkaša bio je i britanski glumac Orlando Bloom. Dok su provalnici pustošili njegov dom u Los Anglesu, zvijezda je srećom bila u New Yorku gdje je snimao novi film.

2008. godine naoružani napadači opljačkali su Georgea Clooneya. Slavni glumac i UN-ov ambasador dobre volje bio je u posjetu Sudanu kada su konvoj u kojem se nalazio, zaustavila naoružana djeca prijeteći kalašnjikovima. Nije mu preostalo ništa drugo nego predati svoje stvari maloljetnim razbojnicima.

Naravno pljačkaši mogu provaliti i kroz protuprovalna vrata, ali im za to treba više vremena pa je veća mogućnost da ih netko primijeti. To nije bio slučaj kada su kroz vrata na terasi pljačkaši ušli u kuću folk pjevačice Lepe Lukić i to dok je ona spavala. Pokupili su dokumente, kartice, 1600 eura i 900000 dinara.

U rujnu prošle godine provalnici su opljačkali vikendicu poznatog glumca Nikole Koje. Iz kuće u selu Rogača u Sopotu odnijeli namještaj.

Da pljačkaši mogu provaliti i kroz protuprovalna vrata dokazuju i serija pljački nogometaša Rome.

Prvi je opljačkan stan Seydoua Doumbaia. Nakon toga Gervinhou je slično kao Maji Šuput, na društvenoj mreži objavio da se nalazi na odmoru pa su mu lopovi provalili kuću. Opljačkan je i dom Radje Nainggolana. Nakon njega automobil u kojem se nalazila i njegova kćerkica ukraden je Philippu Mexesu. Srećom u blizini kuće kasnije je pronađeno dijete.

Edin Džeko koji slobodne trenutke već tradicionalno provodi u Dubrovniku nastavio je nesretni niz u listopadu prošle godine. Reprezentativcu Bosne i Hercegovine i zvijezdi Rome opljačkana je kuća u kojoj su se za vrijeme pljačke nalazile supruga Amra i njihova kćer Una.

Od domaćih zvijezda prije četiri godine dosta se pričalo o 150 tisuća kuna vrijednom nakitu koji je iz stana Lejle i Tarika Filipovića otuđila njihova spremačica. Prema optužnici supružnici su ostali bez pet zlatnih dukata, tri burme, tri zlatne ogrlice i jedne s biserima, osam dječjih zlatnih narukvica i šest naušnica, prstena s briljantom od 5 tisuća eura, 100 dolara i drugih predmeta. vratila

Uvjerljivo najlošije prošao je nepoznati muškarac koji je opljačkao Ninu Morić. Na društvenoj mreži manekenka je napisala kako je sjedila u automobilu kraj željezničke postaje u Salernu, kada je nepoznati lopov gurnuo ruku kroz prozor, uzeo torbu i pobjegao. Na sve to Nina mu se samo narugala i obavijestila da je ukrao samo dvije boce octa. Status je završila riječima 'Pozdrav legendo!'.

