Svaki prekid veze zaboli. No istraživanja su dokazala da su najbolniji oni kad vas partner nekime zamijeni.

Neumoljiva je i statistika. Dvije trećine brakova danas se raspadnu nakon nevjere. Dali smo si zadatak i istražili koje su sve ljubavi pukle zbog treće osobe.

Druga bračna sreća Borisa Novkovića trajala je gotovo devet godina. Sve dok brak nije puknuo, nakon što se zaljubio u slikaricu Ivu Višošević.

Nakon tri godine ljubavi, pjevač i umjetnica krenuli su svatko svojim putem. Boris je u međuvremenu još jednom zaplovio u bračne vode i nakon samo osam mjeseci doživio brodolom.

Razvod i novu ljubav proživio je i poznati kuhar Dino Galvagno. Kada se prije tri godine odselio u Split, najviše mu je nedostajala odabranica Katja Usenik.

Je li odvojenost presudila vezi između Dina i Katje ne znamo, no par više nije zajedno.

Vijest o razvodu nakon 39 zajedničkih godina između Ksenije Erker i Hrvoja Hegedušića iznenadila je sve. Autor brojnih balada od poznate pjevačice navodno se odselio zbog nove ljubavi. Kako god, Ksenija o Hrvoju i danas govori s poštovanjem te priznaje da joj je mnogo pomogao u glazbenoj karijeri.

U medijima se mnogo pisalo i o razvodu glazbenika Hrvoja Rupčića, i to zbog ljubavi prema Zrinki Cvitešić. Prije četiri godine čak se nagađalo da je glazbenik zaprosio glumicu, no on je to opovrgnuo.

Zrinka je danas u vezi s nogometašem Nikom Kranjčarom, a Hrvoje je sretan s djevojkom Ivanom Rašperger, s kojom rado otputuje motociklom u nepoznato.

Zoran Mamić okončao je prvi brak sa suprugom Vanjom i oženio je ekonomisticu Anu Šikić. No i drugoj bračnoj sreći došao je kraj. U svjetskim okvirima najpoznatiji razlazi koji su se dogodili zbog treće osobe su onaj između princeze Diane i princa Charlesa, koji nikad nije prestao voljeti mladenačku ljubav Camillu.

Oči cijelog svijeta 2005. bile su uprte u Jennifer Aniston, koja se godinama nije mogla oporaviti, nakon što ju je Brad Pitt ostavio zbog Angeline Jolie.

Iako uz nerazumijevanje partnera, financijske probleme te fizičko ili psihičko zlostavljanje, preljub možda nije najčešći razlog prekida, definitivno je najbolniji. Pokazuje to istraživanje sveučilišta Conell, provedeno na šestotinjak osoba, kojim je dokazano da su se nakon odbijenice mnogo bolje osjećali oni kojima je objašnjeno da prekid nema veze s nekom drugom osobom.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.