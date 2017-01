Zanimljivo će biti vidjeti što u budućnosti čeka zgodnog glumca Antonija Lujaka. Njegov put prema uspjehu počeo je lentom Mistera turizma Hrvatske. Nosio je revije Cavallija, Versacea i Calvina Kleina. Ipak, najviše se pisalo o snimanju na kojem je u njegovu zagrljaju završila Eva Longoria.

"Kad sam im rekao da sam iz Dubrovnika to ju je podsjetilo na dane s bivšim mužem. Uživali su na našoj obali i rekla mi je da joj se svidjela Hrvatska", otkriva Antonio.

Kako je u manekenstvu napravio sve što je priželjkivao, preselio se u Los Angeles i počeo graditi glumačku karijeru. Iza njega je uloga u serijalu Casanova, u kojem je glumio uz oskarovca Petera O'Toola, glavna uloga u seriji The Carillon, a upravo završava snimanje filma na Kanarima.

Još jedan Dubrovčanin našao se na ovoj listi. Malo tko zna da je upravo Alan Đurić bio dio tima koji je izmislio telefoniranje putem interneta. Izum grupe entuzijasta otkupio je svjetski poznati Skype.

" U bližoj budućnosti biti čemo svjedoci da će cijena impulsa ići prema ništici", kazao nam je Đurić prije sedam godina. Kao što vidite, prognozirao je dosta dobro. A kao idući veliki problem najavljuje privatnost informacija koje šaljete putem aplikacija za dopisivanje na internetu. Zato svjetski mediji već neko vrijeme bruje o njegovu novom izumu - aplikaciji Wire koja u potpunosti štiti vaše informacije.



Poznata tema iz filma Pirati s Kariba u obradi mladog Hrvata s njemačkom adresom Antonija Macana osvojila je svijet. Antonio se ovom skladbom ostvario suradnju s produkcijskom kućom Disney.

"Normalan sam dečko i to me vodi. Da čovjek uspije treba biti normalan i prizemljen", kaže Antonio. No nije se na tome zaustavio. Utjelovio je i fatalni lik Christiana Greya iz fimskog hita "50 nijansi sive" u videospotu u kojem baš poput slavnog glumca svira glasovir. Iako ima hrvatski temperament, Njemačka mu za posao više odgovara.

"U Hrvatskoj se dosta kasni. Nijemci su tu dosta precizni i strogi. To mi više odgovara jer sam tako odgojen", ističe Macan.

Sara Sorić još uvijek je srednjoškolka. No u Parizu malo koji modni agent ne zna njezino ime. Dok samouvjereno hoda modnim pistama iz prvog reda promatraju je Rihanna i Anna Wintour.

Njezin najveći uspjeh angažman je za Chanel koji je Sari otvorio brojna vrata. Jer jednim od najvećih autoriteta modnog svijeta smatra se upravo Karl Lagerfeld.

Nevjerojatan uspjeh ostvario je i poznati kanadski biznismen, investitor i TV zvijezda, rodom iz Varaždina. Robert Herjavec bogatstvo je stekao prodavši svoju informatičku tvrtku i tako zaradio prvih 100 milijuna dolara. Investirao je u brojne TV serije i reality showove, a napisao je i niz knjiga sa savjetima o tome kako uspjeti u poslu. Bogatstvo mu se procjenjuje na 200 milijuna dolara.



Iako je još uvijek u dvadesetima Manuel Maligec jedan je od najuspješnijih domaćih dizajnera. Nakon nekoliko revija u Hrvatskoj odselio se u Pariz.

"Želja mi je jednog dana izlagati na inozemnim pistama. Volio bih upisati magisterij u inozemstvu. Tako da inozemstvo je moj krajnji cilj", kazao je jednom prigodom Manuel.

Rečeno - učinjeno! Manuel je upisao diplomski studij na Institutu Marangoni Paris, a uskoro je dobio angažman u modnim kućama Givenchy, Rick Owens i Martin Margiela. I za sada nema namjeru vraćati se u Hrvatsku.



Zbog Ines Tričković Kinezi su ludi za dalmatinskim pjesmama. U Macau, gdje živi, prava je zvijezda. Iza nje su koncerti u nekim od najprestižnijih svjetskih koncertnih dvorana, poput njujorškog Carnegie Halla. Jazz pjevačica neobične životne priče nećakinja je Olivera Dragojevića.

"Puno ljudi ni ne zna da mi je ujak jer nekako nisam smatrala da trebam ići preko te linije u životu", kaže samozatajna Ines.

Uspešnu karijeru ostvarila je i kanadsko-američka glumica Stana Katić, koja korijene vuče iz ovih krajeva. Svjetsku slavu donijela joj je uloga Kate Beckett u seriji Castle. Njezino ime često susrećemo na popisu najseksepilnijih dama u Hollywoodu pa ne čudi što je glumila i u filmu o Jamesu Bondu "Zrno utjehe".

Bilo kakav popis Hrvata uspješnih u svjetskim okvirima nezamisliv je bez spominjanja Mate Rimca. Od prvog zarađenog novca kupio je automobil kojim je vozio utrke. Kad mu je benzinski motor eksplodirao, dodao mu je električni u garaži svojih roditelja u Samoboru. Danas se bavi proizvodnjom najnaprednijih električnih sportskih automobila.

Kada je svjetski poznata pjevačica Lady Gaga za svoj novi videospot odabrala kreacije Matije Čopa, mladi dizajner nije mogao ni slutiti koliko će mu to promijeniti život. Nakon te suradnje otkrili su ga stilisti popularnog holivudskog hita "Igre gladi" pa će Matija zasigurno u budućnosti ispisati uzbudljivu modnu priču.

