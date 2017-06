U gradu podno Marjana modna dizajnerica Aleksandra Dojčinović proslavila je 3. rođendan postojanja na splitskoj modnoj sceni.

Aleksandra Dojčinović u Splitu je rođendanskom zabavom obilježila tri godine poslovanja u tom gradu. "Moram priznati da jako volim Split i usudim se reći da je Split moj drugi dom", kaže modna dizajnerica Aleksandra Dojčinović za IN Magazin.

Rođendani su trenuci koji nas povezuju i zbližavaju. Kad su u pitanju poznate dame neke ih zaista obilježavaju na posebne načine. "Meni je do slavlja i ja to volim slavit. Kako godine idu, od glasnih partyja smo prešli na te neke finije večere", kaže modna dizajnerica Anamarija Asanović. I službeno smo zakoračili u ljeto. Nekima je to najintenzivniji dio godine kad je posao u pitanju.

"Otvaram dućan tako da je u svakom slučaju radno i sad je sve to još u procesu, ali eto recimo negdje sredinom sedmog mjeseca ćete bit pozvani i nadam se da ću i ja tako slavit rođendane iz godine u godinu i veselim se jako", dodaje Anamarija. No, i uz posao uhvati se vremena i za. "Samo da je u pokretu, bilo što, nije nikakav problem. I volim kuhati, to me odmara, opet radim, a u stvari ne radim", kaže glumica. Putovanja su ovim damama sastavni dio života, a ovo su neke od sitnica bez kojih jednostavno ne odlaze nikamo.

"Uvijek nosim aparat naravno, esencija svakog putovanja mi je fotografiranje, a što još uvijek nosim - sunčane naočale i udobne cipele", kaže modna fotografkinja Sonja Dvornik. "U koferu mi je bitno da su stvari koje se ne peglaju, to je najvažnija stvar. U zadnje vrijeme sam reducirala, prije sam nosila milijardu stvari, nepotrebnih, ovakvih i onakvih, ali valjda s godinama se čovjek umori", zaključila je Nives Ivanković. Više pogledajte u prilogu IN magazina.

