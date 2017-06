U Splitu je održan najglamurozniji modni događaj sezone, poznata splitska Montura. Pistom se nakon 25 godina prošetala bivša manekenka Viktorija Rađa.

Održana je još jedna poznata splitska Montura. Modni dvojac ELFS, osim svojim kreacijama, pozornost je privukao i angažiranjem zgodne Viktorije Rađe. A kreacije Monike Sablić zablistale su na prelijepoj Iris Rajčić. Uz pogled na sv. Duju dizajneri su nam predstavili odjeću za koju kažu da je must have ove sezone.

I dok su manekenke jedna po jedna sigurno koračale modnom pistom, hod prelijepe Viktorije Rađe nakon 25 godina izazvao je prave ovacije publike.

"Naime, ja sam manekenka veteran. Znaš kad si željan nečega, kad ti je nešto u krvi pa onda dobiješ svojih 5 minuta, e pa ovo je mojih 5 minuta", kaže Viktorija Rađa.

Modni dvojac ELFS zaslužan je za Viktorijinih ponovnih 5 minuta na pisti, a ujedno su bili i debitanti na splitskoj Monturi. Splitska Victoria Beckham, Monika Sablić, imala je dodatnu nervozu. Naime, njezina kći prošetala je pistom.

"Moja kćerka je večeras nosila po prvi puta u svom životu reviju. Nosila je moju prijateljicu i tako sam ponosna i stvorila mi je dodatnu nervozu prije nego što je imala izaći obuć se i tako, ali na kraju sve je dobro prošlo", kaže modna dizajnerica Monika Sablić.

Još jedna majka imala je tremu prije izlaska na modnu pistu. Manekenka Iris Rajčić je na dan Monture proslavila prvi rođendan kćeri Elizabete i jedva je dočekala da se vrati svojoj mezimici.

"Danas nam je bio prvi rođendan, napunili smo godinu dana i puhali smo svjećicu i bilo je veselo, sama je sebi pljeskala, ja sam mislila da će se preplašit, ali nije, super je ona to odradila, super, super", kaže Iris Rajčić. Ženstvene lepršave modele pokazala je i Anamarija Asanović koja je ovog puta odabrala svoju učenicu da uz bok profesorici sudjeluje na modnoj reviji.

"Ovo je moja učenica isto tako i mlada dizajnerica koja prestavlja svoje cekere ilitiga boršice", kaže modna dizajnerica Anamarija Asanović. Ugodno iznenađenje, kao i uvijek, priredila je dizajnerica Gorana Milaković, koja polako i sigurno osvaja srca Splićanki. Ove godine se predstavila u nešto drugačijem izdanju.

"U satenu i čipki, neizbježni volani tako da ove godine ako sašijete krivo volan nemojte se buniti, sve je u modi i naravno nosit će se bijelo", kaže modna dizajnerica Gorana Milaković. Savjet zlata vrijedan, no treba napomenuti da je ljepota u oku promatrača te da, kada govorimo o modi, svatko treba za sebe pronaći ono što mu odgovara.

