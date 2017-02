U ponedjeljak rano ujutro po našem vremenu američka Akademija za diskografsku umjetnost i znanost po 59. put nagradit će najbolje glazbenike današnjice. Dodjela Grammy Awardsa središnji je događaj na kojem se okupljaju najveća imena glazbene industrije. A te velike face često su i glavni protagonisti urnebesnih situacija po kojima se ovakvi događaji pamte. Ususret ovogodišnjim Grammyjima prisjetili smo se najsmješnijih trenutaka koji su obilježili protekle dodjele.

Jedan od njih je i onaj u kojem se Lady Gaga razbacala nakon što je AC/DC osvojio Grammy prije dvije godine. Njezina reakcija spontana reakcija odmah je postala hit na društvenim mrežama.

"@gagadaily: Lady Gaga dancing to AC/DC at the #GRAMMYs pic.twitter.com/w3o1Y7uNAb" me if I'm ever at the Grammy's