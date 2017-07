Petra Deša je četvrtu godinu zaredom najbolja sportašica Hrvatskog paraolimpijskog saveza.

Njezino ime je Petra Deša i dokaz je kako se trud i upornost uvijek isplate. Jedina medalja koja joj nedostaje je ona paraolimpijska jer kuglanje, kojim se bavi, nije paraolimpijski sport. "Ono što ja uvijek govorim i uvijek ću govoriti, sport su, za osobe s invaliditetom, vrata za ulazak u društvo", kaže Petra Deša. A Petra se pronašla upravo u sportu. Već četvrtu godinu zaredom, proglašena je najboljom sportašicom Hrvatskog paraolimpijskog saveza. Kuglana joj je postala drugi dom. Kuglanje mi je bilo jedan od najmržih sportova i kad god je trebalo ići u kuglanu, ja sam bježala u teretanu, nisam se tu baš pronalazila, samo zato što nisam znala kako zapravo potpuno slijepe osobe kuglaju. U međuvremenu sam isprobala atletiku, isprobala sam veslanje, veslanje mi se čak i dopalo. Zatim sam probala kuglanje, profesor mi se ponudio pomoći. I zapravo počela sam ostvarivati rezultate i to je ono što me privuklo da se bavim kuglanjem.

Slabovidnost joj je utvrđena po rođenju, a već je krajem osnovne škole počela gubiti vid. "Već tijekom tog razdoblja vid je propadao, odnosno očni živac je propadao i time se smanjivala moja percepcija vida. Što meni, naravno, nije odgovaralo jer sam ja uvijek htjela i trčati i igrati se, zato mi je to dosta teško padalo.

Kao djetetu mi je bilo dosta teško i nerazumljivo i nije mi se moglo objasniti kako to sad vidiš, pa ne vidiš. Dok je danas sasvim drugačije. Mogu reći da sam se u jednu ruku pomirila s tim da ne vidim", dodaje Petra. No mjesta za ljutnju i frustraciju, kaže Petra, nikad nije bilo. "Ja sam zapravo samo bila žalosna jer djeca nisu tad razumjela. Malo kasnije kad sam počela shvaćati, samo sam se pitala zašto, odgovora nije bilo, odnosno odgovor je bio zato i to je to, išla sam ka tomu da zapravo prihvatim. Mene zapravo pokreće moja tvrdoglavost i ono što ja hoću - napraviti ću. Tako vidim tu neku svoju tvrdoglavost kao motiv da sama sebi zapravo dokažem da mogu, a ono na čemu sad radim je da pobijedim samusebe", ističe Petra.

Iako se divi paraolimpijcima, Petra je i sama uzor i motivacija mnogima. Pobjednički duh tradicija je u obitelji Deša. Brat Marko nizao je sportske uspjehe, a otac joj je član federacije kickboxing saveza. Upravo joj je kuglanje u život donijelo i ljubav. "Zove se Mario, mlađi je od mene, nećemo reći koliko da se ne bi znalo koliko ja imam godina. On je inače fizioterapeut po struci, radi, isto voli kuglanje, isto se voli baviti sportom bilo kakvim, voli otići na košarku, isto je slabovidan, ali je u puno boljem položaju, samostalan je. Zapravo smo jedan dobar tandem", dodaje Petra. "Što hoću, to ću si ostvariti, na bilo koji način. Pronaći ću rješenje i put i zapravo ću onda uživati u onome što volim", zaključila je Petra.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.