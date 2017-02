U ovotjednoj emisiji "Petkom s Petkom" gost je bila Indira Levak. Dobre zabave s Indirom nikad ne nedostaje, a ovog puta sve su začinile i vješte trbušne plesačice iz Udruge za promicanje plesa "Zuzana". Cure su otkrile da treniraju svakodnevno i s velikom ljubavlju. Ubrzo su u studiju i demonstrirale svoje zavodljive vještine.

Ubrzo su se u cijeli ples uključili i Minea, Petko te Indira. Dobro je sigurno Petku došao i ovaj ples, budući da je kandidat u četvrtoj sezoni showa "Tvoje lice zvuči poznato". U TLZP-u demonstrirat će svoje vještine, a možda bi ga i ovakav ples mogao zapasti.

Kako je to sve izgledalo pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.