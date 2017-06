Da ples na šipki nije rezerviran samo za žene, dokazao je pobjednik prošlogodišnjeg Supertalenta, Petar Bruno Basić.

Petar Bruno Basić se prije bavio atletikom, a nakon ozljede, vježbajući pokraj atletske staze, uočio je grupicu street workout entuzijasta i rodila se ljubav. Poledance u njegov je život ušao kasnije, sasvim slučajno. "Bilo je to davno dok sam trenirao u jednom parku i prišle su nam djevojke i pitale bi li netko od dečkiju htio probati poledance, svi su dečki nekako čudno razmišljali o tome, pa nisu bili zainteresirani, a ja sam baš htio probati jer sam vidio neku poveznicu street workouta i tog poledancea, pa sam odlučio trenirati", kaže poledancer Petar.

Naslušao se svakakvih komentara, no ono što je najvažnije - obitelj ga podupire u svemu što radi. Prijatelji su imali predrasuda, ali kad sam ih uspio nagovoriti da probaju i oni jedan trening ili da dođu tu, onda su vidjeli da je to malo teže i drugačije od onoga što su oni mislili da to zapravo je. Najčešća predrasuda? Misle da sam striper", kaže Petar kroz smijeh. "To mene uopće ne dira, radim svoje, radim što volim, tako da me ni najmanje ne smetaju komentari i to što čujem oko sebe", dodaje Petar. Pa tako za sve one koji ne znaju, postoje dvije vrste poledancea.

"Postoji S faktor, koji je više plesni i neki senzualniji, a poledance kao fitness program, odnosno ovo što ja radim, je puno teže i zahtjevnije. Jedna od najtežih stvari je ta što stvarno treba puno snage, puno fleksibilnosti i dodir kože i šipke jako boli", dodaje Petar. Inspiraciju je prije crpio s interneta, a koreografiju danas smišlja sam. Na Supertalent su ga prijavili obitelj i prijatelji, a on nije mogao ni sanjati da će mu talent show biti takva prekretnica u životu.

"Bi li ponovio to iskustvo? Bi, ali možda ne sa šipkom, možda s nečim drugim. Jako me to promijenilo, zapravo nije me toliko promijenilo nego mi je dalo tu neku potvrdu da sve što radim je dobro i da samo nastavim tako. Ja to nekako gledam kao nekakvo priznanje za sve ovo što sam radio. Nekako se osjećam puno zreliji zbog toga, nisam mislio da se mogu toliko motivirati da radim i vježbam za nešto dok nije došao taj Supertalent", kaže Petar. Iako je oduvijek volio biti drugačiji od ostalih, o pobjedi nije mogao ni sanjati.

"Rekli su samo guraj svoje, nemoj slušati druge, nemoj gledati druge, ali nekako kao da sam to već imao usađeno u sebe. Uvijek sam se volio isticati, svi idu desno, ja lijevo i takve stvari. A za sve vas koji se dvoumite biste li se prijavili ili ne, molim vas prijavite se, bit će vam nezaboravno iskustvo", zaključio je Petar.