Ne postoji to samo na filmovima. Romantične prosidbe događaju se i među hrvatskim celebrityjima.

Vjenčanju iz snova prethodi, naravno, romantična prosidba. Tradicionalno, muškarac ženu prosi prstenom, no to nije pravilo. Ono što nikako ne smijete zaboraviti jest činjenica da ćete taj trenutak pamtiti zauvijek pa se potrudite učini ga posebnim. Otkrivamo vam kako su slavni pjevači i glumci zaprosili svoje partnerice te kako su bile isprošene slavne dame.

Sandi Cenov prosio je dvaput, a prva prosidba bila je prilično javna i to ona bivše Miss Branke Bebić. "Moja prva prosidba u životu, pošto sam dvije imao, prva je bila svima javno obznanjena, to je bilo pjesmom "Žena budi mi ti", mislim da je to bilo u onom trenu hrabro i originalno od mene. A druga je bila jako, jako romantična, fina i elegantna, nekako i duboka. Ali to bi bolje trebali pitati moju suprugu, ja sam to napravio, sve romantično i kako treba, a ona je pristala, to valjda znači da sam bio dobar", kazao je glazbenik.

"Bila je premijera mjuzikla Chicago i Enes je došao s prstenom na predstavu i samo je otvorio kutijicu ispred mene i ona klasična priča iz svih najgorih sapunica, ja se rasplačem i tako", prisjetila se glumica Bojana Gregorić Vejzović. Ono što možemo sa sigurnošću utvrditi jest to da su jače polovice pomno birale i vrijeme i mjesto.

Tako jePamela Ramljak zaprošena u vinogradu. "U vinogradu! To je to! Zdravo, lijepo... Vinograd, bilo je lijepo i romantično, totalno nenadano, ali bilo je lijepo", smije se Pamela, govoreći da je suprug to napravio kad je vidio koliko vina ima njen otac.

Muke je imao i Luis Ibanez, koji nije znao kako se to radi u Hrvatskoj, pa je za pomoć pitao prijatelja. Uspjelo je pa je sada u sretnom braku s Mateom, a u međuvremenu se obitelj i proširila. Što su nam još otkrili, provjerite u rubrici IN magazina.

