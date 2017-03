Premda smo se s njom družili u vrijeme trudnoće, nitko nije znao kroz što prolazi hrabra Pamela Ramljak, kao ni to da je dvije godine prije imala spontani pobačaj, koji je itekako ostavio traga, stoga ni ne čudi da je o rizičnoj trudnoći progovorila tek nakon što je postala majka. Sve to otkrila je ekipi IN magazina.

''Budući da sam jako teško podnijela taj prvi spontani i nisam htjela da se opet dogodi, bojala sam se ako se opet dogodi da se više neću usuditi raditi na djetetu. Jako je dug taj proces trajao, a i nisam više u dvadesetima pa me baš jako potreslo. Ja sam bila šokirana da žene moraju tri puta proći tu kalvariju da bi doznale da imaju taj mutirani gen koji im uzrokuje spontane pobačaje'', progovorila je Pamela Ramljak.

''Najviše me bilo strah oko devetog-desetog tjedna kada mi se dogodio prvi put, tad sam doznala za trombofliju i počela sam koristiti injekcije heparinske odnosno hexan i onda mi je bilo lakše'', kazala je pjevačica.

Nakon što je doznala da nosi gen koji uzrokuje zgrušavanje krvi, zbog čega joj je prijetio i drugi pobačaj, glazbenica je sljedećih osam mjeseci bila podvrgnuta metodi zadržavanja ploda te si je svakodnevno sama davala injekcije.

''Najviše me bilo strah rupture posteljice ili mrtvorođenče kad rodiš. Ja sam samo govorila bože samo da bude sve s njim u redu da ga rodim, da bude ok, to je najveća motivacija i kako sam imala to sve drugo mi je bilo glatko. Nisam imala problema niti s mučninama niti s bolovima, nisam bila otečena niti sam dobila puno kila, niti sam lose podnosila hranu. Nisam mogla podnijeti da me drugi bodu ali sad ako netko treba doktora da mu da injekciju tu sam, javite se u redakciju'', sada kroz šalu govori Pamela.

Tko se još borio s problematičnom trudnoćom, pogledajte u našem video prilogu.

