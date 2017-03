Gianna Apostolski radi kao PR menadžerica novoj plesnoj senzaciji iz Splita - grupi Savages.

Na scenu nastupa nova plesna senzacija - Savages. Pet djevojaka polako, ali sigurno mijenjaju standarde plesa u disco klubovima. Pridružit će im se i svjetski poznata plesačica Petra Hajduk.

Ako želite postati dio ove talentirane plesne skupine, trebate imati veliko plesno iskustvo te morate biti ustrajni. Jer biti dugogodišnja plesačica zahtijeva brojne žrtve i odricanja. Zna to i članica Savagesa - Katarina, inače profesorica hrvatskoj jezika i povijesti umjetnosti.

"To su godine i godine rada i sati i sati u dvorani. Tako da je to jedan život pun odricanja, nemamo puno slobodnog vremena kao ostali ljudi jer kad su drugi u kinu, na piću, mi smo u dvorani", priča Katarina Botica.

Ples u klubovima možda neki povezuju s golišavošću, ali ove Splićanke to demantiraju. Upravo kako bi razbile predrasude koje se povezuju s plesačicama u disco klubovima, nastala je potreba za ovim plesnim sastavom.

"Da pokažemo ljudima da golotinja nije sve, po klubovima danas možeš vidjeti samo perje i golotinju, ja mislim da to više nije trend. Svugdje u svijetu, u Londonu, gdje god, rade se velike audicije za plesače u klubovima", priča Gianna Apostolski.

"Došao sam na ideju s Giannom da zaista uzmemno plesače koji rade mukotrpno taj posao, znoj i i krv prolijevaju, ne druže se, ne izlaze da naprave nešto što treba klubovima. A to su showovi gdje kad ti dođeš, platiš ulaznicu za klub i pogledaš, a ne da se giba pa to izgleda onako - strašno", rekao je koreograf Alen Sesartić.

