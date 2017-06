Glumica Ankica Dobrić suočava se s teškom bolesti. Kako bi joj pomogli, njezini kolege iz kazališta Gavella odigrali su predstavu kojom su se skupljala sredstva za liječenje.

Uvijek dobro raspoložena glumica Ankica Dobrić prolazi svoje najteže životne trenutke. Na inicijativu kolega iz kazališta Gavella odigrali su dodatnu predstavu "Nevidljivi" za potporu i pomoć u njezinu liječenju.



"Najmanje što možemo napraviti za našu Anči je to da na ovaj način doprinesemo, kako bi što prije i što bezbolnije kroz tu bolest prošla, u to sam sigurna, ona je borac i svi smo u pozitivnom razmišljanju", kaže glumica Bojana Gregorić Vejzović za IN Magazin.

"Drago mi je da smo ovdje ispred plakata predstave "Nevidljivi", da je ansambl na svoju inicijativu odigrao još jednu predstavu. Ova publika koja je večeras došla, da nam je omogućila i kazalištu i tom divnom ansamblu da na neki način u ovom teškom trenutku za našu kolegicu pomognemo koliko je to u našoj mogućnosti i da ne budemo svi skupa nevidljivi, nego da naš problem bude izrečen", kaže"Ovo nije bila želja Ankice, ali su oni svi htjeli dati podršku", izjavila je Snježana Mehun. Glumica i sama često pomaže drugima i upravo ih je to potaknulo na sudjelovanje u ovoj akciji."Očito kad su prave stvari u pitanju, kad je bolest u pitanju i prave životne situacije, onda se pokaže da smo ipak ljudi", kaže

"To je minimum da jedni druge podržimo u ovakvim iznimnim situacijama i nadam se da će ta energija koja će se dogodit večeras u kazalištu, što na sceni, što u gledalištu, njoj dati snage za nastavak", izjavio je Ronald Braus.



"Sad kad sam dolazila, kad sam vidjela ovu gomilu ljudi, baš sam bila sretna. I tu ima jako puno Ankičinih prijatelja i ovo je baš jedna lijepa gesta zapravo za njih. Oni su baš jedna družina velika koja se voli i ovim večeras su baš pokazali da imaju srce", rekla je Josipa Pavičić. Bliski prijatelji Ankice Dobrić kažu da je uvijek vesela glumica i ovih dana nasmijana te da vjeruje u pozitivan ishod liječenja.

"Mislim da je ovo nekako odraz mišljenja ljudi o njoj, što je jako lijepo. Ona je inače za večeras, organizirala za glumce domijenak nakon predstave iako nije mogla doći", dodaje Snježana Mehun. Kroz što Ankica prolazi dobro zna i, glumica i dobitnica nagrade za životno djelo. I sama je vodila bitku protiv te opake bolesti."Mislim da je u svemu vrlo važna podrška prijatelja i ljubav da bi se bolest pobijedila, hvala Bogu sve metastaze koje sam ja pobijedila, od dojke, krvi, kosti i ostalo. I sada je to, živim s aneurizmom. Zapravo bez dragog Boga, nema ništa", kaže. Ono što svi naglašavaju je pozitivan stav koji je najvažniji u tim teškim trenucima."Čak jako blizak slučaj je trenutno u mojoj obitelji i isto ide nadam se na dobro. Tako da evo, molim dragog Boga i za Anči i za tu drugu osobu da sve bude najbolje i treba se s tim znat nosit i treba bit pozitivan", dodaje. A svi vjerujemo da će Ankica iz ove bitke izaći kao pobjednica.

