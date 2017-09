Ljubav, intrige, obiteljski odnosi, dio su nove serije Nove TV ''Čista ljubav'', čiju ćete radnju upoznati već ove nedjelje.

Jeste li spremni za ljubav? Napetost? Životne obrate? Ove nedjelje upoznajte se s Čistom ljubavi.

U prvoj epizodi upoznajemo glavne junake, među kojima su Sonja, koju je utjelovila Tara Rosandić i Tomo, kojeg u seriji utjelovljuje glumac Ivan Herceg. Nakon 25 godina, Tomo se sa kćeri Mašom vraća u Vrhovac, mjesto u kojem je proveo djetinjstvo i uz koje ga vežu mnoge uspomene.

„Spletom okolnosti susreće Sonju i tamo se između njih dvoje počinje događati kemija“, otkriva Herceg. U Vrhovcu, Tomu dočeka starija sestra, frizerka Branka. Poneseni emocijama, prisjećaju se djetinjstva i tragične sudbine svojih roditelja.

„Nismo imali najbolji brak i jedna od svađi je rezultat naše prometne nesreće u kojoj oboje stradavamo“, kaže glumica Sara Moser.

Čista ljubav je prije svega priča o onome što nas sve pokreće - ljubavi. No njezini obrati i zanimljive priče likova osvojit će vas na prvu. „Što se konkretno, mog lica tiče, nisam previše sretan čovjek u životu. Živim s vjerom da će se to promijeniti, a kako i na koji način i zapravo, hoće li i za mene je još uvijek velika nepoznanica“, kaže Ljubomir Kerekeš.

S približavanjem početka emitiranja, uzbuđenje kod naših zvijezda nemjerljivo raste. „Imam leptiriće u trbuhu, nisam već dugo osjetila leptiriće, kao ako bar nisu oni ljubavni leptirići, onda je - ljubav prema Čistoj ljubavi“, kaže Nives Celzijus. Ne propustite prvu epizodu nove dramske serije 'Čista ljubav' u nedjelju,10. rujna u 20 sati.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.