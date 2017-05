Dobro je poznato da je Porin najuglednija hrvatska glazbena nagrada koja predstavlja glas struke. Nova hrvatska glazbena nagrada Cesarica, upravo njihov glas stavlja na prvo mjesto.

Prema vječnoj Oliveroj Cesarici, koja je davne '94. osvojila prvi Porin za pjesmu godine, nova hrvatska glazbena nagrada za hit godine dobila je svoje ime.

"Iz nekog pijeteta prema tom imenu i prema autoru Gibonniju i prema izvođaču Oliveru zaključili svi u nekakvoj komunikaciji našoj internoj od mnogobrojnih ponuđenih da je to simbolički najbolje riješenje", kaže Miro Buljan.

No za razliku od Porina, u kojoj pobjednika bira struka, u čijem će se rukama naći Cesarica, odlučivat će isključivo publika.

"Ta nagrada je iznimno važna za izvođača jer baš na eksplicitan način potvrđuje njegovu popularnost i popularnost te pjesme. Vox populi, nema, ja znam ovog, pa će mi on pomoći. Ako je narod prihvatio pjesmu, dobio si Cesaricu", dodaje Buljan.

"Sjajna prilika da vidimo koga publika voli, koga ne voli. Postoje izvođači koji su jaki na terenu, jaki na youtubu, imaju hitove, a nisu prisutni u eteru, kao neki drugi izvođači, tako da mi je užasno drago da će publika procijeniti što je dobro, a što nije", kaže Faruk Buljubašić Fayo.

Skladatelji, izvođači, menadžeri i diskografi udružili su svoje snage i pod okriljem Unisona, Hrvatskog glazbenog saveza, utemeljili glazbenu nagradu publike, koja je na domaćoj estradi dočekana s oduševljenjem.

"Nadam se da će Cesarica biti ta koja će potaknuti publiku da napokon ozbiljno posluša ono što stvaraju hrvatski glazbenici", kaže Željko Bebek.

"Sigurno da ima veliku težinu nagrada publike, pa sigurno da je opravdavamo, uvažavamo i puno bi nam značilo da je dobijemo", poručuje Nenad Borgudan iz grupe Detour.

"Publika je u biti najveće mjerilo svake pjesme i ta nagrada publike je najomiljenija svima nama izvođačima", izjavila je pjevačica Lidija Bačić.

Ne manje važno je da se Cesaricom nastoji popularizirati hrvatska glazba, koja je često u domaćim klubovima i dvoranama, zbog naleta izvođača s istoka, potisnuta u drugi plan.

"To su gosti iz tzv. regije. To su oni gosti koji su zapravo promijenili ukus publike, koji su donijeli nešto u Hrvatsku što Hrvatska nije nikad baštinila. To je rak rana glazbenicima u Hrvatskoj, ali se nadam da će Cesarica doprinijeti zapravo stabiliziranju ili proširivanju hrvatske glazbe na hrvatskom tržištu", dodaje Željko Bebek.

Pravilnik Cesarice vrlo je jasan. Za nagradu konkuriraju samo skladbe koje su napisali državljani Republike Hrvatske i izvođač da je državljanin Republike Hrvatske. Za prvu hrvatsku Cesaricu natječe se ukupno 40 pjesama, koje su izabrane vrlo složenim matematičkim metodama. Kriteriji odabira bili su broj emitiranja u radijskom eteru, broj pregleda na YouTubueu, kao i omjer lajkova i dislajkova.

"Odabrali smo jednom posebnom metodologijom koju je razvijao naš matematičar. Softversko-digitalno-algoritmički je najmanja mogućnost pogreške. Nama je u biti cilj bio da ne pogriješimo", dodaje Miro Buljan.

"Mislim da je ovo najbolja do sada nagrada. Kriteriji koji su uzeti u obzir, mislim da su dobri", izjavio je Denis Dumančić.

Glasovati se može internetom, sms-om i telefonom. Osim glavne nagrade, bira se i hit godine u kategorijama pop, rock, zabavne, klapske i tamburaške glazbe. 7. srpnja na Prokurativama u Splitu, u tjednu kad se održava i Splitski festival, saznat ćemo komu je publika dodijelila prvu hrvatsku Cesaricu.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.