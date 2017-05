Nogometni turnir Damira Hoyke bio je prigoda da glumica Ana Maras Harmander pokaže svoje umijeće na nogometnim travnjacima.

Najvažnija sporedna stvar na svijetu, kako tepaju nogometu, još je jednom ujedinila poznate muškarce, ali i dame na travnjaku. Tako su se u kopačkama i štucnama našli Robert Kurbaša, Vedran Mlikota, Damir Hoyka, a svoje vještine s loptom je pokazala i glumica Ana Maras Harmander.

Iako nije provjerila puls prije izvođenja kaznenog udarca i nema tako jaku ljevicu poput Davora Šukera, glumica Ana Maras Harmander smjelo je obranila ženske snage na nogometnom terenu.

"Ja sam oduvijek htjela igrati nogomet, ali kad sam ja bila mala onda još to nije bilo popularno toliko da", kaže glumica Ana Maras Harmander.Svrha ovog turnira u organizacijinije samo u sportu već i stvaranju fotografija za pamćenje, ali i druženju. Ženski, pak, razgovori idu u drugom smjeru, što dobro zna Hoyka koji je u svojem životu okružen ljepšim spolom. Trima kćerima, suprugom, majkom i punicom.

"Romantično je kod nas svaki dan. Svako jutro male dođu u krevet i tu počinje romansa naša. Kažu, tata dobro jutro, sedam je sati. I kreće romansa koja traje cijeli dan. Lijepo je biti okružen ženama", kaže fotograf Damir Hoyka . "Ženska snaga leži u svemu. Mi smo stvorile svijet. Tko ih rađa?", dodaje Ana Maras Harmander.A kada ipak zatreba testosteron, tu su kopačke, štucne, teren i lopta. Od ovih sportova,je ipak najdraže planinarenje. Nakon 28-dnevne ekspedicije obećao je da će se Himalaji ponovno vratiti.

"Putujemo na jesen. Idemo na Himalaju na jedan vrh. To je ekspedicijai sad se pripremamo. Ovo je tek mali dio priprema", kaže glumacUz poznate Hoykine prijatelje na ovom su turniru snage odmjerile i televizijske ekipe te veleposlanici ujedinjeni u jednoj misiji - gradnji mostova prijateljstva.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.