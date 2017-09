Nakon što je Nives Celzijus dobila ulogu u seriji "Čista ljubav" njen život se u potpunosti promijenio. Priznala nam je da više nema ni prijatelja!

Otkad je dobila ulogu Snježane u seriji Čista ljubav, život Nives Celzijus se u potpunosti promijenio. Naša je ekipa s njom na setu provela jedan cijeli dan. Otkrila nam je kako započinje dan te zašto se ne javlja prijateljima.

"Evo naš radni dan počinje u sobi za make-up. Tu su mi najteža jutra. Pogotovo kad je u šest ujutro. Budim se jako rano i to je ono što mi najteže pada, ako na setu moram biti u šest ujutro, onda to znači da ću se probuditi u četiri ujutro da popijemo u miru kavu, da još prođem malo tekst koji sam naučila večer prije", opisuje Nives. Čim je gotova sa šminkom, Nives uskače u kostm i spremna je za prve kadrove.

"Zapravo zabavlja me svaki trenutak. Bude nama naporno poslije radnog dana, ali mislim da onako kad legnemo svi u krevet osjećamo tu neku zadovoljštinu", dodaje Celzijus.

"Prijatelja trenutno nemam, čak sam zapostavila i svoje najbolje prijatelje koji su to dosta primjetili kroz neka javljanja na telefon. Pa me svi zovu, odnosno pošalju milijun poruka koje vidim nakon radnog dana. Roditeljstvo što je tu, djeca ne mogu trpiti, eto tu malo opet više uskaču - mama, sestra, Dino, ja kad dođem kući", priča Celzijus. Kako se snašla u svojoj prvoj televizijskoj ulozi, pratite uskoro na Novoj TV.

