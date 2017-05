Nives Celzijus progovorila je o majčinstvu koje je ispunjava, ali i o prinovi, za koju kaže, ne bi imala ništa protiv.

Euforija koja je zavladala zbog sudjelovanja Nives Celzijus u emisiji Tvoje lice zvuči poznato ne jenjava, dapače Nives ističe - kako joj je ovo najzanimljiviji period života. "Budim se svako jutro i onda razmišljam - što će mi se novo nešto lijepo dogodit. Koji će mi se novi izazov dogodit, jer zaista i Tvoje lice zvuči poznato to je bio nevjerojatan izazov. Zaista na poslovnom planu mi se događaju toliko lijepe stvari da ne mogu vjerovat", kaže Nives Celzijus.

Nekada puna kontroverza - sada miljenica nacije. Zgodna pjevačica ne skriva zadovoljstvo što je publika napokon upoznala stvarnu Nives. "Lijep je taj osjećaj kad ti prilaze ljudi pa te bodre su čak i možda malo ljuti i negativni prema ostatku kandidata ili žirija - kako su mogli - baš su onako srčani i borbeni, osjetljivi na nepravdu. Mislim što kreći, to je najdivniji osjećaj koji jedan izvođač može osjetiti", dodaje Nives.

Užurbani životni tempo joj ne ostavlja mnogo vremena za privatni život pa tako i za novu zaljubljenost, no ističe, bez ljubavi ne bi mogla živjeti.

"Pa uvijek vjerujem u ljubav, da. Da ne vjerujem u ljubav vjerojatno ne bih ni s takvim zadovoljstvom obavljala svoj posao. Jer bez obzira i kad nemaš na vidiku tu neku ljubav, ipak te ta vjera u ljubav drži da ideš dalje da budeš što bolji jer jednom će naići ta prava ljubavi“, kaže pjevačica.

Možda novi odabranik koji će osvojiti srce tajanstvene Nives bude upravo Dalmatinac, za koje ime samo riječi hvale. "Definitivno su u Splitu najljepši ljudi. Oni imaju to nešto, šarmantni, tamnoputi, crne kosice, crne oči, onako to možda i je fizički moj idealni tip muškarca"

Unatoč što je majka dvoje djece, kaže, me bi imala ništa protiv da se još jednom ostvari u ulozi majke - no sve u svoje vrijeme. "Nemam trenutno još u planu, ali što ja znam, nikad ne reci nikad", poručuje Nives kroz smijeh.

Majčinstvo je uloga koja je najviše ispunja i čini sretnom, a svaki slobodni trenutak provodi s djecom. "Klinci su super, uzbuđeni su jako zbog svega ovoga što se događa. Trenutno su onako veliki hit u školi jer svi s nestrpljenjem očekuju svaku nedjelju i gledaju svaku emisiju i onda se u ponedjeljak sve prepričava u detalje. Tako da i oni uživaju u nekim svojim malim popularnostima“, kaže Nives.

Uz Nives iznenađenja nikad ne manjka, a mi s nestrpljenjem iščekujemo njezine iduće pothvate.

