2016-tu Nina Badrić pamtit će samo po lijepom. Dodijeljeno joj je priznanje za hit pjesmu, održala je koncert u pulskoj Areni i snimila videospot sa svojim glumačkim idolom Nikolom Kojom. No, manje lijepa strana javnog posla kojim se bavi su razna šuškanja i nagađanja o stvarima iz njezinog privatnog života. U razgovoru s našom Ivanom Nanut, Nina je otvoreno progovorila o svojoj vezi s beogradskim menadžerom.

''To je meni postalo već pomalo degutantno da svako malo moram čitati o sebi razne laži, gluposti, neistine i da me pri tome nitko ne nazove i provjeri da li uopće u čemu ima istine. Do sada mi je najgluplja veza u kojoj sam ''bila'' i bila sam jako zgranuta jer su me povezali sa jednim od mojih najvećih fanova. To je jedan dečko iz Tuzle koji ima 24 godine i koji je odrastao uz mene i moju glazbu. Zove se Mirza Mustafagić i on već dugi niz godina vodi moju Facebook stranicu'', kazala je Nina koja se već naviknula na sve što njezin posao nosi. ''Ali ljudi pored mene nisu i takve izmišljene priče da sam sa likovima koje ja niti ne poznajem je meni već postalo muka i glupo demantirati''.

Nakon što se razvela od Bernarda Krasnića, Ninu Badrić često povezuju s mlađim muškarcima. Našao se tu Goran Bogdan i Janko Popović Volarić, no Nina oštro demantira te veze. ''To je valjda zato jer mene mlađi vole. A potpuna je neistina i laž da ja volim mlađe. Ja sam samo jedanput bila u braku s mlađim i to će me vjerojatno pratiti cijeli život kao jedna predrasuda. Moje veze su prije toga bile nekako uvijek s muškarcima koji su bili stariji od mene i nekako više volim zrelost i iskustvo. Netko se sjetio i prenio vijest da sam u vezi s naprimjer Goranom Bogdanom. Nikad s čovjekom nisam bila u vezi, nikad s čovjekom nisam ništa imala, nikad se s čovjekom nisam čak ni družila privatno'', kazala je.

No, kakvog čovjeka fatalna Nina priželjkuje otkrila nam je sama.''Pametna žena priželjkuje pametnog muškarca.Sebe smatram pametnom ženom. Ništa mi nije važno da li ima pivski trbuh, da li je proćelav, kratke noge ili da li je ostatku svijeta fizički neprivlačan ako je meni dovoljno privlačan, privlačna njegova inteligencija, humor, duhovitost. Takav frajer me može privući. Evo, tko je takav, neka se javi'',poručila je Nina i dodala kako poslije razvoda ipak nije voljela. ''Pa ne. Ne, ne, da sam voljela ja bi tu i ostala. Ali inače ja nisam zaljubljive prirode. Tek me čeka netko gdje će mi koljena klecnuti, gdje će se leptirići probuditi'', zaključila je Nina.

