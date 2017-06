U bajkovitom okruženju Tuškanca, pod vedrim nebom, u utorak je održan ekskluzivan koncert.

Zagrebačka filharmonija udružila je snage s Vannom, Petrom Grašom i Ninom Badrić te odsvirala neke od najljepših skladbi iz popularnih filmova. "Dugogodišnja životna želja, večeras sam se ispunila, onako egoistično. Kad su me zvali i rekli koji ću song iz filma pjevati, ja sam rekla Purple Rain i to je to. Pitaju jesi sigurna - ja kažem milijun posto", kaže Nina Badrić. Jedna od filmskih pjesama je i ona Petra Graše "Ljubav sve pozlati" koja je vjerovali ili ne nastala prije 21 godinu.



"Pjesma je napisana, pa je bilo dogovoreno da ona bude soundtrack Šegrta Hlapića i to je nešto na što sam beskraajno ponosan jer puno ljudi koji su sada već majke i očevi dolaze na moj koncert i poslije koncerta kažu mi da su odrasli između ostalog uz tu pjesmu", kaže Petar Grašo. Romantičan ambijent zagrebačke ljetne pozornice Tuškanac bio je kao stvoren za koncert Filmska glazba pod zvijezdama u organizaciji magazina Glorija. A naše domaće zvijezde otkrile su nam koji su filmovi njima najdraži.

"Načelno se mogu složiti da je Kum 1 i Kum 2, to nekakvo remek djelo bez ijedne zamjerke, a meni je osobno također Amadeus film u koji sam se zaljubila još kao klinka", kaže. "Gladijator mi je odličan film, gledao sam ga milijardu puta. O Ratovima zvijezda neću ni govorit, to je trilogija, Bože trilogija koju - ima više od šest nastavaka. Ali ona prva tri su nešto što se ne zaboravlja", kaže. A dobri filmovi uz to što nas zabave, često nam znaju izmamiti suze na oči. "Ja sam vrlo otvoren na tu vrstu umjetnosti i kad gledam dobar film ili seriju nema suzdržavanja tako da sam plakao na puno toga. Recimo kultna serija,koju smo gledali kao djeca - postoji jedna epizoda, u kojoj Bepina umire, gledao sam tu epizodu stotinu puta i uvijek sam plakao", dodaje Grašo. Čarobni svijet filma očarao je ikoja nam je otkrila kako bi je jednog dana mogli vidjeti na velikom platnu.

"Imala sam ja već poziva jako puno i mnogeu mnogim proslavljenim filmovima. Nije mi sad žao i nije lijepo da kažem koji su to filmovi, ne bi bilo ni damski, niti korektno prema glavnim glumicama, ali ja čekam onu svoju", kaže Nina Badrić. Uloga u kojoj bismo ju mogli vidjeti je ona jedne povijesne ženske ličnosti. A što se tiče kamera i glume u Vanninom slučaju oni će biti rezervirani"Nikako, osim ako me netko ne angažira da budem pjevačica. To meni nije nimalo privlačan posao", zaključila je Vanna. No zato je spremna za studio i nove pjesme, koje njezina publika s nestrpljenjem očekuje.

