Koncertom na samoborskom fašniku odlično raspoložena Nina proslavila je potvrdu crkvenog razrješenja braka s bivšim suprugom Bernardom Krasnićem koju je čekala pune četiri godine. U bračnu su luku tajno uplovili 2006-e, a rastali se 2009-e. ''Ja sam u isto vrijeme pokrenula i crkveno razrješenje braka. To je stvar koja dugo traje i proces je sasvim drugačiji nego što je uobičajena rastava. Ali Bogu hvala, došlo je pozitivno rješenje i meni je to važno'', priznala je Nina Badrić za IN Magazin.

''Naš razvod je sporazuman. Učinili smo sve što smo mogli i znali da spasimo svoj brak'', napisala je Nina 2009. u objavi da je njihovoj ljubavi došao kraj. ''To je davno iza mene, to je moja daleka prošlost, to je jednostavno ostalo tamo, kako se kaže, u ropotarnici prošlosti'', kazala je Nina. Uvijek nasmijana Nina ovih dana ima mnogo razloga za slavlje. Nominirana je i za nagradu Porin, u kategoriji pjesme godine. Neće zaboraviti 2004-u, kada je pomela konkurenciju. ''Ne znam tko je imao tu čast i prekrasnu noć u Rijeci, od 5 nominacija, svih 5 Porina dobiti za sve najvažnije kategorije'', prisjetila se Nina koja planira uskoro zablistati i u kategoriji ''sexy tijelo spremno za plažu''.

Uhvaćena je za vrijeme treninga, i to u osebujnom društvu. Naime, Nina i Zdravko Mamić imaju istu trenenericu pa su se odlučili oznojiti u duetu. ''Puno nas vježba tamo i ponekad nemate termin za svakoga. Ja sam ljubomorna i hoću vježbat s njom, a i Zdravko je ljubomoran i hoće vježbat s njom. Onda se nismo mogli dogovoriti drugačije nego da odradimo zajednički trening'', otkrila je pjevačica kojoj često prigovaraju da katkad pretjera s oblinama. No, ona im poručuje da je prionula na posao i uskoro će biti u top formi. ''Maksimalno! Maksimalno se trudim i mislim da ću 2020. bit savršena! '', kroz smijeh je rekla Nina.

Nina nas je na Euroviziji predstavljala 2012-e pa smo je upitali kakve šanse da Eurosong dovede u Hrvatsku daje kolegi Jacquesu Houdeku. ''Ja bih bila najsretnija da Jacques dovede Eurosong u Hrvatsku i mislim da nama to kao turističkoj zemlji bi bila genijalna investicija, i da bi se mi okoristili od toga jako, ali nažalost mislim da to neće biti moguće'', smatra Nina. Zato je na samoborskom fašniku sve moguće. Maskirajte se i postanite bilo tko. Nina nam je otkrila da se u osnovnoj školi, za razliku od svojih prijateljica, najradije maskirala u smetlara.

''Meni su super bili smetlari, kako oni na tim kamionima furaju kroz grad, imaju to crijevo, peru ulice, kupe smeće'', kazala je. Sva sreća da je ipak završila u glazbenim vodama i počastila nas brojnim evergreen hitovima. Trenutačno ušminkava pjesme za novi album, a ove jeseni je čeka velika regionalna turneja.

