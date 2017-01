Glavni junaci komedije Stado su dvojica entuzijasta koji pokušavaju pronaći financijska sredstva jer žele snimiti pilot epizodu za vlastitu seriju. Bit će prisiljeni i sklopiti pakt s ''vragom'', a sve kako bi ostvarili osobni i financijski uspjeh. U filmu igraju Nikola Kojo i Zoran Cvijanović koje smo pitali je li doista toliko teško zaraditi glumački kruh u Srbiji.

"Ne mislim da je lakši bilo gdje to je takav posao bez kontinuiteta. Posao koji je svugdje težak. I u Americi su glumci konobari dok ne dođu do nekog renomea", govori Nikola Kojo.

"Neki dan idem ulicom i čekam zeleno svjetlo. Čovjek stane pored mene gleda me i kaže: "Cvijanoviću propao si čovječe", prepričava glumac.

A svjedok tomu da život piše filmske drame je i sam Cvijanović, kojeg je, poput lika u filmu, prevario filmski producent te je ostao bez stana i novca. Cijeli je slučaj sada na sudu.

"Zvuči smiješno zato što mi to inače radimo sve godine, za kockarskim smo stolom jer neko drugi baca kuglicu. Ponekad upadne kod nas, a ponekad ne", govore glumci.

Koja i Cvija dugogodišnji su prijatelji, a zajedno su radili na čak 18 različitih projekata. Obojica vješto izbjegavaju medijsko eksponiranje. Ipak, i danas, nakon više od 30 godina uspješne karijere, često dijele autograme i fotografiraju se s obožavateljima.

„A to slikanje pa to živimo već 40 godina“, govore glumci koji ne bi bili oduševljeni da njihova djeca krenu istim stopama. „Ne mogu ih ispriječiti, al pokušati ću im staviti vijke na kotače“, u šali govore.

Ulogu u filmu, odnosno u glazbenoj podlozi za film, dobila je i naša Nina Badrić koja je priznala da joj je Nikola veliki idol. "To je lijepo za čuti. Nina je jedan od najljepših glasova s ovog podneblja, a osim toga i dobri smo prijatelji", otkriva Kojo.

