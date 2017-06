Klub zvijezda koje su bankrotirale sve je veći iz dana u dan. Posljednji novi član je bivši tenisač Boris Becker, a ovakva sudbina zadesila je i brojne druge poznate.

I dok bi većina nas s 25 milijuna dolara, koliko je Boris Becker zaradio u karijeri, mogla raskošno živjeti cijeli život poznatom tenisaču to nije bilo dovoljno. Rastrošan stil života i skupe razvode nije uspijela pokriti ni zarada koju je ostvario kao trener Novaka Đokovića.

Ovih dana preostala Bekerova imovina ići će na bubanj kako bi se podmirili njegovi vjerovnici, a nagađalo se kako će mu dodatne glavobolje zadati supruga Lilly. Pisalo se kako je odmah nakon bankrota zatražila razvod no te glasine demantirao je tenisač poželjevši joj na društvenoj mreži sretan rođendan i u dobru i u zlu.

Lagodan stil života Toni Braxton stajao je čak dva bankrota. Koliko je nekontrolirano trošila dokazuje i podatak kako je u svojoj kolekciji imala od 1000 komada posteljine. "To znači da tri godine možete svaki dan mijenjati posteljinu i nikada nećete imati istu", kaže filmski kritičar Dean Sinovčić.

Sa samo dva bankrota Toni je mala beba prema rekorder sadašnjem predsjedniku Amerike Donaldu Trumpu. Iako nikad nije osobno proglasio bankrot, njegove kompanije proglasile su ga četiri puta. New York Times objavio je podatak kako je Trump za 1995. prijavio gubitak od gotovo milijardu dolara.

Da se od bankrota može, ne samo oporaviti, nego i nakon njega ponovno obogatiti, dokazuje redatelj Francis Ford Coppola. U probleme je upao 1982. godine nakon neuspjeha mjuzikla One from the heart. Iz dugova ga je spasila majka koja mu je posudila novac za pokretanje vinarije. Dobit koju u njoj ostvaruje osigurava mu sredstva za snimanje filmova.



U jednom od najpoznatijih holivudskih bankrota glavnu ulogu imala je glumica Kim Basinger. Niz loših poslovnih poteza glumicu je koštao milijune, a minus na računu kulminirao je kada je slavna plavuša 1993. potpisala je da će glumiti u filmu Boxing Helena."Međutim prije početka snimanja ona je otkazala i producenti su je tužili i tražili od nje 8 milijuna dolara", kaže Sinovčić.

Ipak ova priča ima sretan kraj jer je Kim četiri godine kasnije osvojila Oskara za ulogu u filmu LA Confidential. Uloge u filmovima poput one u Mamurluku bile su pokušaj oporavka od bankrota i za Mikea Tysona. Boksačka legenda uspjela je potrošiti bogatstvo procijenjeno na 400 milijuna dolara.

Nekad planetarno poznati seks simbol Pamela Anderson bankrot je proglasila nakon što se upustila u gradnju ekstravagandne palače u Malibuu. No nije predvidjela činjenicu da će joj karijera koju je u potpunosti bazirala na izgledu, a ne na kvalitetnoj glumi, krenuti silaznom putanjom.

"Kad su došle godine i nestao izgled, nestale su i uloge i ostali jedino tantijemi od serije Baywatch", objašnjava Sinovčić.



I za Zlatka Pejakovića građevina se pokazala kobnom. Iako sad vrlo uspješan, popularni pjevač svojedobno je imao financijske probleme. Autor brojnih legendarnih hitova jedan je od rijetkih koji danas o tom razdoblju priča kroz šalu. „Gradio sam kuću, radio sam svašta što nisam trebao radit. Ali eto, i to se dogodi živom čovjeku“, kaže Zlatko Pejaković.

Ipak, iznosi u kojima se radi u Lijepoj našoj srećom su neusporedivi s onima bankrotiranih svjetskih zvijezda. Uzmimo primjer repera 50 Centa koji je bankrot proglasio prije dvije godine uz dug od 28 milijuna dolara.

