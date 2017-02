Najiskrenije emocije direktno iz srca ovog glazbenika pretočene su neke od najljepših domaćih ljubavnih pjesama. Neno Belan ponosni je vlasnik čak 200 autorskih singlova koji su mahom i bezvremenski evergreeni. ''Uglavnom, uvijek se šalim sa novinarima pa kažem imam 199 ljubavnih pjesama i Kavanu!'', kazao je Neno Belan za IN Magazin.





Ovog petka Belan priprema nezaboravnu glazbenu poslasticu. U zagrebačkom Domu Sportova desetu godinu za redom zapjevat će na svojem tradicionalnom koncertu u veljači. ''Imam problem sa set listom, ne znam što ću stavit, što ću izbacit, uvijek me ljujdi pitaju zašto nisi ovo svirao, zašto nisi ono. Ja im kažem, pa da sam svirao ovo ne bi ono, a oni hoće sve!'', kazao je Belan. Na tom će koncertu Neno obilježiti i važnu obljetnicu. 20 godina rada sa svojim bendom Fiumensi. ''Ista četvorka koja je 97., sad već daleke 97., prvi put se popela na binu, se penje i u Domu sportova na binu. Dakle, nitko nije otišao, nitko nije došao u bend'', priznao je Neno.





U bendu dakle vlada idila, a glazbena statistika ovog neustrašivog romantičara jednako je impresivna. ''Prosječno godišnje sviramo 80 koncerata pa sad pomnoži sa nekih 30 godina moje karijere. Velika je to brojka, to su tisuće u pitanju'', kazao je Neno. Rođeni Splićanin sa Rijelkom adresom te ljetnim boravištem u Pučišćima na Braču, bacio se i kazališne vode. Ne glumi, nego sklada glazbu za mjuzikle. ''Kod mjuzikla se s obzirom na pravila u kazalištu se mogu čak više igrati nego kad radim svoju karijeru, kad trebam bit u nekakvim okvirima svoje prepoznatljivosti, kad radim mjuzikl onda ovisno o sceni, mogu u glazbenim stilovima šarati malo lijevo desno'', priznao je.





Belan je čini se jedna od rijetkih domaćih zvijezda o čijem se privatnom životu malo zna. ''Ne događa se ništa preskandalozno, naravno, a i skrivam. Mislim ne skrivam, jednostavno je moja filozofija da trebam ostaviti jedan komad privatnog svemira samo za sebe a nastojim da me ljudi pamte po lijepim pjesmama prije svega, a ne gdje sam bio, šta sam radio'', smatra Neno. Kaže da je solo, ali da na ljubav ne gleda kao kad je imao 20 godina. Hoće li neka dama ponovno zapaliti vatru u ovom umjetničkom srcu, teško je reći, kaže. Najvažnija žena u njegovu životu mu je kći Nikolina. ''Sad je u 26 godini, tako da je ona spremna za udaju! Vidjet ćemo šta bude dalje! Bitno da smo svi zdravi i živi pa šta bude, u svakom slučaju moju podršku apsolutno ima'', kazao je ponosan otac.

