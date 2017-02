Iako je samcima Valentinovo dan kada su im sretni parovi koji se drže za ruke, noseći cvijeće, potpuno nepodnošljivi, zapravo uopće ne mora biti tako. Valentinovo je najgori dan onima koji su u vezi u kojoj nema ljubavi. A svi koji su se kroz život zaljubljivali, doživjeli su i svoj najgori Dan zaljubljenih.

Ni naše estradne zvijezde nisu iznimka pa su s nama podijelile svoje najgore uspomene."Kad sam bio solo nadao sam se da su svi komadi za Valentinovo puno otvoreniji, a zapravo nisu. I onda dođeš doma i sam sebi kažeš "kako si se prevario", govori Sandi Cenov za IN magazin.

Posebnu anegdotu pamti pjevačica Anđa Marić. "Dečko mi je kupio časopis koji je imao za poklon najlonke. Došao mi je s tim i ja ga pitam čemu to, a on meni "pa joj, zaboravio sam da je Valentinovo, a oni su imali prigodan poklon", prepričava kroz smijeh Anđa.

Zanimljiv je i slučaj Damira Kedže. Ona se zaista trudila, on baš i ne. I nije usamljen na listi onih koji se jednostavno ne trude dovoljno."Moje najgore Valentinovo ikad je kad sam studirao u Austriji. Kupio sam djevojci mali kaktus za 1 euro, a ona je meni poklonila dva CD-a moje omiljene glazbe, knjigu povijesti glazbe i taj naš susret", govori Kedžo.

"Nisam netko tko smatra da se samo 14. trebamo voljeti, Valentinovo nam mora biti svaki dan. Meni je to malo tužnjikavo, kao dan invalida nekih, hajde da obilježimo jadne ljude", smatra Neda Ukraden. Uvijek će biti onih za i protiv Valentinova, to je tako normalno, ali Nina, koja svojim pjesmama vraća vjeru u ljubav, je otkrila način kako trajno izbjeći traume i loša sjećanja na taj dan.

"Ne doživljavam Valentinovo kao neki veliki problem. Otkad znam za sebe na taj praznik uvijek radim, pjevam i uveseljavam druge ljude. Ne znam jesam li ikada na taj dan izašla na spoj zato ni nemam neke traume od toga", kaže Nina Badrić. No bez obzira na to kakvo vam bilo ovo Valentinovo, i ako ga upišete na listu najgoreg, nemojte skupljati gorčinu. Vjerujte nam, jednog dana ćete se smijati. I sretno vam bilo jer tko zna kakva vas priča čeka iza ugla!

