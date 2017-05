Splitska dizajnerica Monika Sablić predstavila je novu kolekciju "Dancing Queen".

Monika Sablić predstavila je novu kolekciju 'Dancing Queen', a za zaštitno lice svoje ženstvene i seksipilne kolekcije odabrala je prijateljicu, nekadašnju prvu pratilju Miss Hrvatske, Iris Rajčić. Hrvatska Victoria Beckham ponovno plijeni pozornost javnosti, ovoga puta kolekcijom za nadolazeće ljetne dane.



"Dosta sam dugo razgovarala sa jednom tvornicom iz Italije gdje sam se cijelu zimu borila za ovaj šljokičasti zlatni, srebreni, bijeli i crni materijal. Napravili smo srebrene i zlatne hlače, zlatnu haljinu bijeli šljokičasti kombinezon tako da je to nešto novo od Monike Sablić", kaže modna dizajnerica Monika Sablić za IN Magazin. Energična dizajnerica ovu je kolekciju htjela prezentirati uz pomoć dugogodišnje prijateljice manekenke Iris Rajčić, za koju kaže da se savršeno uklopila u njenu viziju ženstvene i senzualne žene.

"Iris vidim kao jednu francusku divu, snimamo ovdje na Sustipanu koji je Predivna kulisa za takve fotografije. Znači jedna, sve sam rekla", dodaje Monika.Iris Rajčić odmah po dolasku iz Španjolske uskočila je u odjevne kombinacije splitske prijateljice i pokazala zavidnu liniju koja ostavlja bez daha.

, naravno treniram koliko mogu, nije ništa agresivno za sada, sve je to nešto lagano jer još uvijek dojim svoju malu curicu koja ima. Vjerojatno je i ona napravila da se mama dovede što prije u red", kaže manekenka Iris Rajčić. A upravo s malenombivša prava pratilja Miss Hrvatske najviše voli vježbati. Jer kaže uz dječju igru mame mogu osmisliti mnogo korisnih vježbi."Mislim da je to. Tako se upoznajemo ja i ona. Ja čim stavim svoju crnu malu strunjačicu, ona već dopuže, sjedne i gleda što ćemo danas", dodaje Iris. Majčinstvo je, ističe, nije mnogo promijenilo, osim što se više ne može zamisliti bez kćeri. Sudeći po željama malena Elizabet neće još dugo biti sama.

"Uživam u svakoj sekundi s njom, i nadam se da će i drugo doć, što prije, braco ili seka, a zašto ne možda i braco i seka, ja sam za", kaže Iris. Dok Iris slavi majčinstvo, Monika je nedavno slavila veliki uspjeh svog supruga.



"Suprug je osvojio kup BIH sa Širokim Brijegom. Jako sam sretna zbog njega zato što on zbilja voli svoj poziv i posao trenera i stvarno je predan i eto Bog ga je nagradio sa kupom", zaključila je Monika. Nimalo ne sumnjamo kako je suprug Goran jednako ponosan na sve njezine uspjehe.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN Magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.