Monica Anna Maria Bellucci studij prava je plaćala novcem koji je zaradila kao model. Nakon što se početkom 90-ih okušala u manjoj filmskoj ulozi, ubrzo je odustala od budućnosti odvjetnice. Ostalo je povijest.

"Uvijek me iznenadi kad mi redatelj priđe s idejama koje mi nisu pale napamet", govori glumica za IN magazin iza koje je široka lepeza utjelovljenih likova - od Marije Magdalene do Bondove djevojke.



Monica i danas snima filmove na talijanskom, francuskom i engleskom jeziku po cijelome svijetu, a u svojem najnovijem filmu ''Na mliječnom putu" govori isključivo na srpskom jeziku. Priča je to o zabranjenoj ljubavi mljekara i prelijepe Talijanke.

"Govorim srpski samo u filmu i bila sam zabrinuta u početku kada me gospodin Kusturica pitao da glumim na srpskom. Onda sam dobila mentora i radila sam na tome i dala sve od sebe. Kusturica je rekao da je moj srpski dobar", govori Monica koja je osim na glumačkom planu ispunjena i na onom privatnom.

Majka je dvije kćeri. Prvu djevojčicu rodila s 39 godina, a drugu s 45. Nakon 14 godina skladnog braka, razvela se od oca svoje djece, glumca Vincenta Cassella. Unatoč razvodu vjeru u ljubav nije izgubila. "Svi moramo vjerovati jer bez ljubavi nema života. Ljubav je osjećaj koji daje život", govori glumica.

Kada je Monica u pitanju, njezin životni moto je La Vita E bella te uživa u njemu punim plućima. Ljepota joj nije važna jer smatra da je prolazna, no u njezinu slučaju ona je poput dobrog vina - što je starija, izgleda sve bolje!

"Ljepota je dar, no ako ne znate kako se nositi s njom može biti opasna. U određenoj dobi postoji jedna druga ljepota, a to je ljepota duše. Biološka ljepota nešto je što postoji dok ste jako mladi", smatra Monica.

