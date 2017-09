Ove nedjelje na programu Nove TV počinje emitiranje serije "Čista ljubav". Uzbudljiva priča, puna intriga i tajni, sigurno će vas osvojiti na prvu.

No, mi vas sada vodimo onamo gdje inače nemate priliku zaviriti - na set dugoočekivane serije. Našu ekipu tamo je dočekao glumac Momčilo Otašević.

Na setu nam je pokazao i 'svoj' kafić Feniks. U seriji glumi negativca, a to mu je jako dobro sjelo. "Samo sam u kazalištu glumio negativce, tako da mi je baš drago kad mogu u seriji 180 epizoda biti negativac", priča Otašević. U kafiću postoji i kauč, na kojem Momčilo obožava odmoriti u pauzi od snimanja. Upitan stoji li predrasuda da su Crnogorci lijeni, glumac spremno odgovara: "Lijeni, to je apsolutno istina".

Što nam je još otkrio simpatični glumac te kako izgleda život njegovog lika iz serije, pogledajte u prilogu IN magazina.