Provjerili smo kojim "super moćima" raspolažu finalistice izbora za Miss Hrvatske 2017.

Još uvijek aktualna Miss Hrvatske Angelica Zacchinga na prošlogodišnjem se natjecanju za Miss Svijeta u kategoriji talent plasirala u TOP 5 najboljih na svijetu! „Ona je sa svojim talentom, svojim glasom i pjevanjem i energijom koju je nosila osvojila evo 4. mjesto u talentu na svjetskom izboru!“, kaže Maja Vračarić iz direkcije izbora za Miss Hrvatske.

Čitatelji DNEVNIK.hr-a biraju najljepšu Hrvaticu! Podržite svoju favoritkinju i ostavite svoj glas u našoj anketi na dnu članka.

Ako znamo da je na svjetskom izboru čak 130 natjecateljica onda je to velika stvar. Upravo je dobar plasman u jednoj od 5 kategorija u kojima se kandidatkinja natječu i na izboru za Miss Hrvatske itekako važan. Stoga smo provjerili koliko su talentirane finalistice ovogodišnjeg izbora Miss Hrvatske. Paula i Marija pustile su glas. „Doma pjevušim pod tušem“, kaže Paula Hublin.

„Moj pjevački staž je već 12 godina ali ja ti ustvari pjevam stalno. I kad ne pjevam ja pjevam u glavi“, ističe Marija Vujević. Ako im se pruži prilika, rado bi postale i nova Severina na domaćoj glazbenoj sceni! „Naravno da bi, tko to ne bi?“, kaže Paola. „Ne bih htjela biti nova Severina, ja bih htjela biti Marija i uvijek biti ja! Ali definitivno da mi se pruži prilika se bavim glazbom i od toga živim, definitivno da bi je uzela“, iskrena je Marija.

Paula i Antea pokazale su koliko su gipke i savitljive. Kao u svakom sportu, i ovdje se kriju sati i sati mukotrpnog vježbanja...i nebrojeni padovi štapa.„Milijun puta...i na glavu, i na lice, i na ruku, i na pod...bilo ga je sve posvuda“, kaže Paula Percač.

Antea se ritmičkom gimnastikom bavila 15 godina a sada je u tom sportu trenerica i međunarodna sutkinja. Pitamo se, ima li i tu izdašnih ugovora, dogovorenih utakmica i zakulisnih igrica? „U našemu sportu toga nema Kod nas prevladava ruska škola. Nije to nogomet“, kaže Antea Tea Luketa.

Ivana se odlučila za dodir tradicije i običaja. Folklorom se bavi cijela njezina obitelj. „Vjerojatno sam pokupila neke gene i ja uživam u tome, totalno se tom prepustim i obožavam taj ples“, ističe Ivana Vujević. A pobjedu je u ovoj kategoriji sasvim očekivano odnijela vatrena Ivana. „Treniram mažoretkinje već 10 godina i nedavno smo se odlučile da se iskušamo u gorućoj palici. Super mi je to išlo pa me zaintrigiralo“, govori Ivana Grgurević.

Iza kandidatkinja ostaje još jedan dobro odrađen zadataka i velika se završnica sve više približava. Rastu tenzije i borbenost je među ljepoticama sve izraženija! Jedna od njih će uskoro postati nova Miss Hrvatske. No koje su šanse da Miss Hrvatske postane i Miss Svijeta?

„Moramo vjerovati u čuda, tako ja vjerujem ponovno i svake godine ispočetka“, kaže Maja Vračarić.

Hoće li se čudo dogoditi ove godine, saznati ćemo početkom prosinca kada će se u Kini izabrati najljepša žena na svijetu.

Više pogledajte u prilogu IN magazina. IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.