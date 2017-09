Miss Adriatic Hrvatske priprema se za europski izbor. Gabrijela Periš pohodi teretanu pet puta tjedno, a čini se da se odlučila i na jedan mali zahvat.

Splitski filmski festival je najstariji međunarodni filmski medijski festival u Republici Hrvatskoj. Od 1996. godine privlači pažnju šarolikim programom u kojem uvijek ima za svakoga po nešto. Ni ovogodišnje izdanje ne zaostaje za prijašnjima. Na svečanom otvaranju susreli smo Miss Adriatic Hrvatske koja nam je otkrila tajne novog izgleda.

Gabrijela Periš priprema se svim snagama za izbor Miss Adriatic Europe. Fizičke pripreme im a i pet puta tjedno. "Fizičke pripreme, teretana i tako pet puta tjedno", otkriva. No, osim teretane, lijepa Triljanka napravila je i jedan estetski zahvat. Njene usne, naime, izgledaju znatno punije u odnosu na prije. "Što usnice? Ma neee, to je novo sjajilo", kroz smijeha je rekla Periš.

Budući da smo je sreli na filmskom festivalu, otkrila je i kako se ne bi libila odigrati ulogu negativke. "uvijek bolje prolazi i mislim da bi je bolje skinula nego neku dobricu! Kada bi mi se pružila prilika, iskoristila bih je", zaključuje Periš.

