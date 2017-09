Miroslav Ćiro Blažević nije krio svoje razočarenje činjenicom da se Boris Novković ostavio nogometa.

Boris Novković gostovao je u ovotjednom izdanju showa "Petkom s Petkom". Tijekom emisije, Novkoviću se pridružio i trener svih trenera, Miroslav Ćiro Blažević. Naime, Boris je neko vrijeme bio aktivan u sportu, dok danas kaže kako je kopačke objesio o klin.

"Mislim da nekad s nekim stvarima treba završiti", rekao je na tu temu Novković. A onda se pojavio Miroslav Ćiro Blažević, da mu očita bukvicu što se tako olako ostavio nogometa. "Imao sam privilegiju da ga vodim kao nogometaša i stavio sam ga u ekipu jer je to što je. I onda vidim jedno čudo. On ima sve po bočnoj poziciji koja se danas traži. Jako sam bio žalostan pa sam mu rekao: Što ti bi da odeš u ove pe**re, mi kažemo. Kad meni viču pe**ri, to mi daju kompliment, to su umjetnici i kreatori. Jako sam istinski bio žalostan što se nije posvetio nogometu", kazao je Blažević.

Ipak, podržao je njegovu glazbu i pjevački talent. Nakon toga, dečki su se okušali u izazovu u kojem su pokazali koliko se tko poznaje. Okušali su se i u međusobnim profesijama. Boris je morao voditi loptu, a Ćiro zasvirati gitaru. I pri sviranju gitare, Ćiro je baš oduševio! Što su još dečki otkrili i kako je sve izgledalo, pogledajte u prilogu IN magazina.

