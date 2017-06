Michael Weatherly sa suprugom Bojanom nalazi se u Dubrovniku. Ugledna internistica podrijetlom je iz Beograda, no s 12 godina preselila je u Kanadu.

Holivudska zvijezda Michael Weatherly, koji nam je najpoznatiji kao agent DiNozzo iz televizijske serije NCIS, s obitelji boravi u Dubrovniku. Izuzetno simpatičan glumac otkrio nam je kako je upoznao svoju suprugu Bojanu Janković, govorio je hrvatskim jezikom te objasnio zašto ćemo ga u budućnosti često sretati u ovom dijelu svijeta.

Michael Weatherly sve je samo ne uobražena holivudska zvijezda. Rado će s vama podijeliti snimku svoje kćerkice Olivije i pričati o svojoj obitelji koja mu je najvažnija na svijetu. Osim svoje dječice Michael obožava i suprugu Bojanu Janković, uglednu internisticu i magistricu fizike podrijetlom iz Beograda. "Bojana je otišla iz Srbije s 12 godina. S obitelji se preselila u Vancouver. Upoznao sam je kad je imala 26. A potom sam upoznao i njezine roditelje, Miroslava i Ljiljanu. Tada sam bio prisiljen piti šljivovicu. To je bio balkanski test. Prošao sam", ispričao je Michael.

Prvi put je Dubrovniku, a njegovi kolege u Hollywoodu mu zavide zbog toga. Tijekom dugogodišnjeg braka s Bojanom, upoznao je dobro balkanski mentalitet, a naučio je i ponešto od jezika. Vješto je, naime, pred našim kamerama imitirao Bojanin razgovor s njezinom majkom - na srpskom, naravno. Što nam je još otkrio, pogledajte u prilogu IN magazina.

