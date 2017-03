I od ove nedjelje, njihova će vam lica zvučati poznato! Mia i Daniel dio su ekipe koja će vam u idućih 13 tjedana ulaziti u dnevne boravke putem malih ekrana. U prilogu IN magazina ovaj je dvojac otkrio više o sebi.

''Volim se oblačiti kao žena, to mi je gušt, sad ću to moći legalno raditi, napokon. Netko će mi naći dobar outfit, što mi dobro stoji. Imat ću šminkerice, pazi, to je isto dobro. Vidio sam nekakve perike da stoje sa strane, imat ću kosu, mislim da ja tu ne moram više ni tražiti ništa'', kazao je Daniel Bilić, radijski voditelj aka Yammatovac.

''Bit će smijeha i zabave i možda kojeg falšanja, ali bože moj...'', u šali je rekla glumica Mia Anočić Valentić.

Publiku su već oboje navikli uveseljavati. Mia na daskama koje život znače, a Daniel putem radijskih frekvencija.

''Budim se oko 5 sati, nekad si dopustim 5 i 5 si stavim, i onda mi je to mali Božić. Jedanput tjedno imaš pravo uzeti pet minuta i onda kao tooo, danas si se naspavao pet minuta više'', prepričava Daniel.

''Ne mogu se zamisliti da radim nešto drugo, zaljubljena sam u ovaj posao, ma koliko to patetično zvučalo'', tvrdi Mia.

Oboje su poznati kao uvijek vedri i nasmijani, a u njihovu društvu nikad nije dosadno. Rođeni Zadranin i rođena Osječanka sa zagrebačkom adresom poslužit će se već usvojenim znanjima i vještinama u novoj sezoni showa.

Otkrili su nam i manje poznate detalje o sebi.

''Ne volim nepravdu, kao i većina ljudi'', otkriva Mia, a Daniel nadodaje, ''Ne volim živčane ljude u prometu, iako sam i ja taj jedan, nema veze, znači ne volim sebe, u ovo je duboko. Volim štence i volim čufte''.

Upravo zahvaljujući trudu i upornosti, Mia nam se pohvalila kako je nedavno smršavjela čak 15 kilograma.

''Nisam ni znala da sam debela, govorili su mi ljudi, ma super ti nosiš te kile, baš si simpatična, onda sam počela dobivati uloge tipka slatka debeljuca. Ali sam onda shvatila da sam možda malo nesretna, i htjela sam imati dečka'', kroz smijeh je priznala Mia anočić Valentić.

Smijeha zasigurno neće nedostajati ni u novoj sezoni, uvjerite se u to i vi već ove nedjelje u 20 sati na programu Nove TV. Čekamo vas!

