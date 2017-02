''Kažu da te ženim jer si trudna'' stihovi su nove pjesme Tamburaša u starkama, Mejaša, za koju se ovih dana snima videospot u Varaždinu. Popularni Mejaši još jednom su privukli pozornost tekstom svoje pjesme, no u pitanju je ipak, možete odahnuti, prava ljubav, otkrili su za IN magazin.

Ipak, u videospotu, u kojem je Edo Drakulić, član Mejaša, imao glavnu ulogu, nije djevojku ženio zato što je trudna, već iz vrlo jednostavnog razloga - zato što je bezgranično voli. A kako bi to dokazao, morao je proći kroz sito i rešeto.

''Edo će imati problema s mladenkinim stricem, ako se ne varam, koji će mu zadavati svakakve zadatke, ne bi li se on dokazao njezinom ocu, a na kraju će on shvatiti da on uopće nije njezin otac nego stric'', kazao je Nikola Bosilj, Edin kolega iz benda.

U ovo depresivno vrijeme, smatraju dečki, ljudima je potrebno malo zabave pa se često vole našaliti u svojim tekstovima. No imaju li Hrvati smisla za humor?

''Mislim da Hrvati imaju smisla za humor, a se ponekad boje izražavati na taj način. Više manje kažu da se inteligentni ljudi šale prvenstveno na svoj račun, pa mi vodimo brigu da to bude na naš račun'', složni su Edo i Nikola.

Iako dečki vlastite svadbe još ne planiraju, priznaju da katkad razmišljaju o tom velikom danu. Što god izabrali, sigurni smo da dobre zabave neće nedostajati.

