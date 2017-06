Simpatični tamburaši u starkama ili jednim nazivom Mejaši, osvojili su srca svih u rekordno kratkom roku.

Oni su mladi, otkačeni i uvijek dobre volje. Tamburaši u starkama, poznatiji kao Mejaši, ovih dana imaju razloga za slavlje. Njihov album prvijenac dobio je srebrenu ploču, ali kako oni kažu zlatnog sjaja. "Kad izbrojimo da je gore samo 7 pjesama i da je jedna obrada od Prevlake pa do Dunava i da je još jedna verzija Zorice na engleskom koju smo napravili s Dreletom. Za 5 pjesama dobiti srebrenu plaketu za ovako mlade dečke - to je uspjeh kakav nismo mogli očekivati", kaže Edo Drakulić iz Mejaša za IN Magazin.

A nisu očekivali ni da će u dalekoj Australiji rušiti rekorde . Tamo su proveli mjesec dana i obišli mnoge gradove. Napominju za njih je sve to novo i još ne shvaćaju veličinu uspjeha: "Prije nego smo išli tamo bili smo, moram reći, malo sumnjičavi, nismo mogli ni očekivati da će biti toliko velika posjećenost. Rekli su nam da stvarno žude za mladim ljudima i mladim umjetnicima. Mi smo im bili nešto novo, jedno potpuno osvježenje i rekli su nam da smo srušli rekorde posjećenosti u zadnjih. Ali ovako preko bare da nas zovu s ovoliko malo godina koliko imamo, definitivno smo najmlađi bend koji je kročio tako daleko od Hrvatske", dodaje Drakulić. Njihov uspjeh u šali će reći došao je. S prvim singlom već su osvojili srca slušatelja, no oni kažu da treba uživati u svakom trenutku jer estrada zna biti varljiva. "Isto tako kako se dogodi veliki skok, tako se brzo može dogoditi i pad. Najteže je nakon velikog hita održati neku kontinu i raditi isto tako dobre pjesme i ostati na toj nekoj razini u kojoj smo mi, hvala Bogu, uspjeli i evo održali se na toj našoj estradi već petu godinu za redom od našeg prvog singla", izjavio je Drakulić.

Posao glazbenika podrazumijeva, česta putovanja i druženje s obožavateljicama, iako to ove momke veseli njihove bolje polovice ponekad znaju biti ljubomorne. "Uvijek za to ima mjesta, ali se nekako sve to pokušava na fino objasniti, onako upakirati u celofan da ljepše izgleda priča. Neke su cure bile s nama prije nego smo počeli profesionalno svirati, a neke su nas jednostavno upoznale takve kakvi jesmo pa su se morale priviknuti tom načinu života. Ne možemo im pomoći u tome, ili prihvati ili nemoj", dodaje Drakulić kroz smijeh. Ljeto će provesti radno, no baza im neće biti samo Jadran. "Sviramo i Sloveniju i Istru i Slavoniju kao što smo svirali i do sad. Dalmacija je malo pojačana i veselimo se moru i kupanju, ali bit će nas svugdje", zaključio je Drakulić.

