Kralj dijaspore Mate Bulić ludo se zaljubio u glumicu Marijanu Mikulić. Naravno, samo za potrebe novog videospota. Ona u ulozi pjevačice, a on kao vatreni obožavatelj.

Iako je Mate najbolji za mikrofonom, ovog puta odlučio je pozornicu prepustiti nekom drugom. Za svoju novu ljubavnu baladu "I ja sam čovjek" Mate je snimio spot u kojem glavnu ulogu igra glumica Marijana Mikulić. Ona pak nije dvojila sekunde nakon što je primila njegov poziv.

"Nismo do sada surađivali, imamo čak neke zajedničke prijatelje, ali tek smo se sada upoznali. Mate me je pozvao da budem u spotu i to mi je bilo jako drago i simpatično. Nisam mogla odbiti. Pogotovo jer taj dio nije prepustio menadžeru. Osobno me pitao i to me kupilo na prvu. Pristupačan je, neposredan i normalan", otkriva Marijana Mikulić za IN magazin.

Prštali su komplimenti s obje strane, a Mate je i otkri kako je izbor pao baš na Marijanu. "Zbog uloga koje je do sada imala. U jednoj mojoj zamisli kako se ja kroz pjesmu osjećam i ona je to prezentirala vrhunski i da je ona ta žena koja je u mojoj zamišljenoj ulozi odradila što je trebala", ističe Mate.

Dok nas je većina u tinejdžerskim danima bila zaljubljena u neku zvijezdu, Mati su glazbene dive bile samo uzor. "One su u to vrijeme bile malo starije od mene tako da to uopće nije bilo nekakvog načina razmišljanja", kaže pjevač.

Matu na koncertima i snimanjima vjerno prate članovi Zavičajnog kluba hercegovačkih studenata koji su uvijek najgorljiviji obožavatelji i potpora. A uskoro će svi uživati i u hitovima s novog albuma na kojem radi provjerena ekipa."Standardno će raditi moj kum Marko Perković Thompson koji je bio i cijela volja u zadnjih 15 godina, sve te neke pjesme koje su ostavile traga", kaže Bulić.

Dvojica kumova međusobno se podupiru. Pa tako kralj dijaspore trenutačno Marku daje potporu u slučaju zabranjenog mariborskog koncerta."ovo sve što mu se događa smatram da nema nikakvu osnovu i ima moju bezuvjetnu podršku", kaže Bulić.

Sve uspone i padove jednog glazbenika Mate će uskoro objediniti i u svojoj autobiografiji, koja je, kako nam otkriva, u nastajanju. A do njezine objave uživat će u radnom ljetu.

